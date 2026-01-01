Garantizan servicios gratuitos de transporte y comedor para el próximo ciclo lectivo del IPF

Con miras al próximo ciclo formativo del Instituto Politécnico Formosa (IPF), el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Camilo Orrabalis, certificó que están asegurados “todos los compromisos ya asumidos por la provincia en lo que es la educación técnica profesional en el ámbito del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación”.

“Nosotros siempre damos el mensaje de que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre, de la población”, subrayó el funcionario, según testimonios recabados por AGENFOR.

Bajo ese precepto del Modelo Formoseño, “es que trabajamos con los niños, las niñas y los jóvenes, para que el uso de la tecnología sea positivo. Que ellos la tomen como una herramienta de desarrollo y de crecimiento, donde el Estado provincial pueda brindarles estas posibilidades con acceso libre y gratuito para que puedan formarse”, enfatizó.

En ese contexto, hizo notar que tanto el transporte gratuito como el servicio nutricional seguirán siendo sostenidos por el Gobierno de Formosa para quienes cursen las carreras del IPF, aún en el complejo escenario nacional.

“Por supuesto, todos los compromisos ya asumidos por la provincia, en lo que es la educación técnica profesional en el ámbito del Polo Científico, están garantizados”, acentuó el secretario Orrabalis.

Del mismo modo, significó que también serán sustentadas con fondos propios “las becas ‘Soberanía Tecnológica’ para los jóvenes del interior”.

“Esto es Formosa y el Modelo Formoseño, siempre pensando en quienes quieren formarse en el prestigioso Instituto Politécnico”, finalizó.



