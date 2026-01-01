Policías recuperaron una moto robada

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron una Yamaha Cripton que fue sustraída de una vivienda del barrio Obrero, de esta ciudad.

El caso tuvo lugar en la tarde del viernes último, cuando una joven, de 23 años, denunció el robo de su motocicleta.

De inmediato, los investigadores iniciaron las tareas de pesquisas y hallaron el rodado abandonado, en un terreno baldío del barrio Fontana.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Robo” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial, de la provincia.

El rodado fue reconocido por la damnificada, quien al recuperar el bien agradeció la rápida y eficiente intervención.

PREVENCIÓN

Detienen a un sujeto y recuperan bienes

• Fueron sustraídos de un club de futbol de veteranos

Integrantes de la Comisaría Seccional Sexta detuvieron a un hombre, de 31 años, durante recorridas preventivas por barrio Virgen del Rosario, de esta ciudad.

El caso tuvo lugar el sábado último, por la mañana, cuando los uniformados observaron a un sujeto, que circulaba de a pie y trasladaba pertenencias.

Después de ser identificado, el joven no pudo justificar la propiedad de los elementos que tenía en su poder, que llevaban grabadas las iniciales de un conocido club deportivo.

Ante ello, los policías comunicaron lo sucedido al encargado del lugar, quien reconoció los bienes como propiedad del centro.

El sujeto fue detenido y trasladado hasta la comisaría donde quedó alojado a disposición de la Magistratura interviniente.

INTERIOR

Secuestran una moto y producto cárnico

• La investigación continúa para detener a los responsables

Integrantes de la Subcomisaría El Potrillo verificaron la faena clandestina de un animal vacuno, secuestraron una motocicleta y producto cárnico, en un camino vecinal, de esa localidad.

En la tarde del viernes, un joven, de 24 años, denunció que circulaba por una zona rural y en el trayecto, observó una motocicleta conducida por un sujeto, que cargaba un bulto.

Tras un recorrido, encontró una honda XR, abandonada a un costado del camino la cual tenía atadas bolsas de nylon y de consorcio, con la carne fraccionada.

Por ello, los policías examinaron el sitio de la faena, secuestraron el rodado y los paquetes del producto cárnico, que fueron entregadas a la damnificada.

Por el hecho, se inició una causa por el delito de “Abigeato”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Las Lomitas.



