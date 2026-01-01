Impiden cobro de las deudas a afiliada de Accord Salud Formosa y aplican multa de 500 mil pesos

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, reveló que una demanda de cobro de deudas de la prepaga ACCORD Salud – Formosa, en donde esta, venía intimando a la afiliada (I.T.C.) fue rechazada por la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario, Institución a la que se debió acudir y que además ordenó aplicar una multa de $500 mil por infracción a los artículos 4º y 8º bis de la Ley Nº 24.240, ante la falta de información fehaciente y trato indigno dispensado a la afiliada, por el desconocimiento de una deuda reclamada, mediante un mensaje de texto a su número celular en el año 2024, originada supuestamente en un plan superador durante el periodo agosto a noviembre 2022, sin aportar documentación respaldatoria, ni habiendo sido informada de un pago extra o diferencia que se hubiera realizado automáticamente, ya que los descuentos se le practicaban mensualmente de sus recibos de haberes. Dentro de los fundamentos relevantes, se destacan, las transgresiones, al derecho a la información prevista en el Art. 4º de la Ley Nº 24.240, dado que la que se brindó por ACCORD Salud, tanto a este Organismo de la Constitución, como a la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario fue, escasa, poco transparente e ineficaz y trato indigno previsto en el Art. 8º bis del mismo cuerpo normativo. Se resaltó el peregrinar que se sometió a la denunciante, desde su domicilio hasta las oficinas de la denunciada, donde no se le recibió el reclamo, causándole gastos y contratiempos injustificados. Estos hechos acreditaron conductas que indican un desinterés de la denunciada por los derechos del consumidor, al no brindarle información concreta y menos aún, una solución al reclamo de la denunciante. Así, la posición que ocupan en el mercado, la infractora ACCORD SALUD, es clave, en atención a que deben lograr un nivel de eficiencia de atención médica, económica y social, a fin de otorgar mayor seguridad y equidad a la relación de consumo, más aún con la gran cantidad de clientes que posee y, por ello, se consideró que mayor es su deber de obrar de buena fe para con los citados, respecto al cumplimiento de sus obligaciones como proveedor en una relación contractual. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, algunos médicos, actualmente cobran un plus que es ilegal y como consumidor, existe el derecho a que se lo reintegren. Quien posee obra social o prepaga y cuando va al médico, le piden un "plus" o "copago", le están cobrando algo que ya pagó. Aunque muchas veces se lo presenta como algo "normal", es ilegal, si el profesional está dentro de la cartilla o convenio.

Los derechos están claros en la ley: La Ley 23.660 dice que las obras sociales deben cubrir las prestaciones médicas sin cobrar nada extra. Lo mismo establece el Programa Médico Obligatorio (PMO), que fija lo mínimo que deben cubrir sin costo adicional. Si ya se paga una cuota todos los meses, no pueden volver a cobrarte por lo mismo.

¿Qué pasa con los valores "sugeridos" de consulta? durante el 2025, los médicos comenzaron a difundir públicamente estos valores: * $26.000 para pacientes con obra social sindical, * $30.000 para pacientes con prepagas, * $57.000 para quienes no tienen cobertura. Estos precios son para consultas particulares, no para quienes ya tienen cobertura. Si el médico está en la cartilla y cobra eso, está rompiendo el convenio. Ese cobro es indebido, y se puede reclamar que te devuelvan el dinero. Muchos profesionales reclaman que las obras sociales y prepagas les pagan poco o tarde. Eso de ser real, no puede resolverse cobrándole demás a quien ya paga su cobertura. Si el médico acepta estar en cartilla o convenio, acepta las reglas. Y si no está de acuerdo, puede atender por fuera del sistema. Mientras los colegios médicos o asociaciones publican los "nuevos valores", y los medios los reproducen, nadie aclara que ese plus no corresponde si el médico está en convenio. Este silencio no es inocente: es una forma de trasladar el costo del sistema a los afiliados, y encima generar un beneficio extra.

¿Qué podés hacer si te cobran un plus indebido?: Pedir siempre un comprobante (factura o recibo) y reclamar el reintegro ante tu obra social o prepaga. Si no se obtiene respuesta, se puede presentar una queja formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud: 0800-222-72583 o en www.sssalud.gob.ar, o ante la Defensoría del Pueblo, toda vez que la salud no es un negocio, es un derecho, por ello no es justo que el paciente pague dos veces. Ni legal. Ni transparente. Y mucho menos solidario. Si no reclamamos, la naturalización del abuso va a seguir creciendo. La salud debe ser accesible, clara y sin trampas escondidas, y eso solo se logra exigiendo que se cumplan las reglas.



