Educación Sexual Integral en las colonias de vacaciones del Gobierno provincial

Con charlas y dinámicas que se proponen de acuerdo a las distintas francas etarias, desde las que se abordan temas basados, principalmente en la importancia de cuidar el cuerpo.

Como parte de las actividades coordinadas desde el Ministerio de Desarrollo Humano en las colonias de vacaciones del Gobierno de la provincia de Formosa, este viernes 16 de enero continuaron las charlas sobre Educación Sexual Integral (ESI) para las niñas y los niños que asisten al Complejo “Paraíso de los Niños” y al Parque Infantil “17 de Octubre”.

Los encuentros están a cargo de un equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, a las 8 horas y nuevamente a las 15 horas, en el Parque Acuático. Y por la tarde, a partir de las 15 horas en el Paraíso de los Niños.

Tienen como propósito aprovechar estos espacios recreativos de verano para dialogar con los niños y adolescentes, promoviendo en ellos los cuidados del cuerpo y el cuidado de la salud sexual desde edades tempranas, como parte fundamental de la salud integral.

Al respecto, la jefa del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, la licenciada Mónica Tibiletti, expresó una gran satisfacción por parte de todo el equipo “porque si bien estas charlas ya llevan muchos años, es la primera vez que estamos trabajando en el Parque Acuático y es una hermosa experiencia más que se suma para el cuidado de nuestras infancias y adolescencias”.

En ese marco, en el Paraíso de los Niños, en horas de la mañana de este viernes se brindó el taller “Secretos buenos y no tan buenos”, del que participaron 44 niñas y niños de ocho a nueve años, provenientes de los barrios El Porvenir, La Floresta y San Agustín.

Asimismo, en el Parque Acuático, con la presencia de 190 niños y adolescentes de 6 a 17 años, de los barrios Antenor Gauna, Simón Bolívar, Monte Agudo y Lote 68, se dio el taller “Cambios corporales durante el crecimiento: Respeto mi cuerpo”.

“Para esta temporada 2026, la propuesta es hacer los talleres con diferentes dinámicas que sean más participativas, donde los chicos puedan aprender aún más. Para ello, contamos con la colaboración de los alumnos de la Licenciatura en Obstetricia de la UNaF”, explicó Tibiletti.

Y continuó “cada una de esas dinámicas tiene su nombre y se adecúa a cada grupo etario. Por ejemplo, tenemos un juego de verdadero o falso y otras tantas más, que apuntan a que los chicos participen activamente para que puedan incorporar conocimientos sobre la importancia de cuidar el propio cuerpo y el cuerpo del otro, jugando, a través de charlas y de otras diferentes modalidades”, expuso en el cierre.







