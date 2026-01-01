Finalizó la primera semana de colonia de vacaciones en el Paraíso de los Niños

La primera semana de la colonia de vacaciones en el Complejo Paraíso de los Niños se desarrolló con gran convocatoria de niños de diferentes barrios capitalinos, a los que se sumaron colonos de Ingeniero Juárez.

Esta propuesta gratuita, organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa y ejecutada a través del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, había iniciado el pasado lunes 5 con la asistencia de colonos de los barrios Lote 4, Bernardino Rivadavia, Villa Jardín, Lote 68, Guadalupe, Illia, Fontana y Cono Sur.

Al respecto, la profesora Guadalupe Robles, directora del Parque Infantil, al efectuar una evaluación de esta primera semana, destacó que “se vivieron jornadas muy felices donde los niños han podido disfrutar de cada una de las actividades con las que se los espera”.

A su vez, con miras a un nuevo módulo que comenzará el próximo lunes 12, indicó que “ya se encuentra todo preparado para la siguiente semana”, adelantando que será el turno de chicos del barrio Las Delicias y zonas aledañas.

Además, “nos visitarán desde Riacho He Hé, así como esta semana vinieron los de Ingeniero Juárez, en el marco del Programa ‘Conociendo Mi Provincia’”.



