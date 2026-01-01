Formosa fortalece el asociativismo a partir de un arduo trabajo a pesar del contexto nacional

El contador Javier Capra, director de Asociativismo del Gobierno de Formosa, se refirió al trabajo realizado por el área en el 2025, manifestando que, “pese a que fue un año difícil”, se continuó pregonando el asociativismo “como estrategia colectiva de desarrollo enmarcado en nuestro modelo de provincia”.

En ese marco, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “hemos constituido más de 40 entidades de cooperativas en 2025, además, se fortaleció el trabajo de los consocios de cooperación, esto es, tanto con el Programa Fontex, el Instituto PAIPPA”.

También con el Plan Nutrir y el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, añadió, por tanto, “es un trabajo arduo en un contexto muy difícil por la situación macroeconómica, ya que las políticas del Gobierno nacional afectan a quienes menos recursos tienen”.

En cambio, la gestión provincial se enfoca “en la búsqueda de un ascenso social, que es lo que pregonamos desde el asociativismo y la economía social, y la conformación de este tipo de entidades”, acentuó.

Capra describió que “estas entidades privilegian al hombre de carne y hueso, que, con su esfuerzo, genera trabajo a través del cual se autosustenta, y también contribuye al sostenimiento de otras familias”.

Sin embargo, a nivel nacional “se han cortado todo tipo de subvenciones, programas de asistencia y fomento de la productividad destinados a estos pequeños sectores de la economía social”, confirmó.

Incluso, “no recibimos ninguna remesa en lo que va del año 2025”, declaró. De la misma manera que “todo tipo de proyectos se han cancelado tanto para los asociados de cooperativas como aquellos que son para inversión de capital, herramientas y demás”, agregó.

Altas

Después, el director de Asociativismo puntualizó en las altas de cooperativas, indicando que fueron “más de 2300 según el registro provincial instaurado desde el año 2011 por decisión del gobernador Gildo Insfrán”, y resaltó que contar con un registro propio permite, junto a las leyes en la materia, tener “una autonomía”.

Esto es importante para “seguir fomentando y acompañando”a este tipo de entidades, si bien también existe una ley nacional y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), “organismo con el que trabajamos coordinadamente”, indicó.







