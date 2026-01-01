Desde distintos puntos de la provincia de Formosa adelantan las actividades para el verano 2026

En toda la provincia de Formosa se alistan actividades para la temporada de verano 2026, a través de los Municipios que ya planifican el desarrollo de eventos deportivos, culturales y recreativos para los meses de enero y febrero.

Los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de distintos puntos del territorio provincial adelantaron a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR)cuáles serán esas actividades.

En ese marco, el intendente de la ciudad de Clorinda, segunda en importancia en la provincia de Formosa, Ariel Caniza, confirmó que el domingo 4, con “Viví tu verano 2026”, en la playa en Puerto Pilcomayo, se iniciará la temporada veraniega.

Y, a partir de allí, proseguirá en seis lugares distintos, todos los días, actividades como zumba gratis, a desarrollarse en plazas, Centros Integradores Comunitarios (CIC), microcines, destinados a la recreación de las personas, informó.

Herradura

Por su parte, en la localidad de Herradura, situada en el sureste de la provincia y a solo 40 kilómetros de la ciudad capital, ya se encuentra a pleno funcionando la playa del balneario municipal, confirmó el intendente Ernesto Heizenreder.

El jefe comunal también resaltó que está “con mucha concurrencia” en los últimos días, contando con los guardavidas y las medidas seguridad para los bañistas.

También, con respecto a las colonias de vacaciones, dijo que ya dieron inicio. “A la par se está planificando con el Ministerio de Turismo varios eventos y también con la Subsecretaría de Empleo se está trabajando con el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) para organizar jornadas todos los fines de semana”, detalló.

El MCE, recordó, es un espacio que ya desde el año pasado viene funcionando “gracias a la infraestructura montada al lado de la Plaza Unidad Nacional en la Villa Turística, a través del cual se dictaron capacitaciones, se brindaron herramientas e insumos”.

Por tanto, subrayó quese trata de un espacio “muy importante para los emprendedores herradureños para mejorar su economía familiar”.

Naineck

En Laguna Naineck, el intendente de esa localidad, Julio Murdoch, indicó que allí lo principal es contener a toda la juventud con las actividades culturales y deportivas.

Por el lado del deporte, confirmó a disciplinas como fútbol y vóley de playa. Asimismo, el cronograma comenzará tras la celebración del Día de los Reyes Magos, el 6 de enero.

Pozo de Maza

El presidente de la Comisión de Fomento de Pozo de Maza, Adolfo Pérez, también comentó cuáles serán las actividades para los próximos meses. La principal atracción en esa comunidad del Departamento Bermejo, a la que se accede por la Ruta Provincial N° 39 desde Ingeniero Juárez, sin dudas será el fútbol.

El jefe territorial afirmó que concentra la atención “primero la Copa El Petróleoen Ingeniero Juárez y una vez culminado este certamen, sigue la de la Línea Férrea”.

Después los campeonatos barriales, comunitarios y jurisdiccionales en la zona en el Departamento Bermejo, los cuales son acompañados “por las comunidades criollas, tobas y wichí”, resaltó y agregó: “Del 10 de enero en adelante se estará comenzando con el cronograma de actividades”.

Villa Escolar

A su turno, la intendenta de Villa Escolar Celia Robles puntualizó en el verano 2026, como todos los años, se ofrecerá “el complejo acuático y a la par de la colonia de vacaciones gratuitas y abiertas a los niños de la localidad como de zonas aledañas”.

Sumó también a la escuelita de natación, el aquagym, destinado especialmente a los adultos mayores.

El inicio de todo esto está previsto para el 2 de enero, aunque hizo notar la jefa comunal que, por las lluvias de los últimos días, esta fecha se puede llegar a modificarpara poder acondicionar “con un tratamiento especial el agua de la piscina” para preservarla.

Villa Escolar es una localidad que está en el Departamento Laishí, comunidad donde también el Municipio programa actividades deportivas, recreativas y culturales.

Estas se extenderán durante enero y febrero de 2026 y serán en distintas partes del pueblo, como en el bosquecillo, en el Polideportivo y en la plaza local, según comunicó su intendente, José Lezcano.

Oeste

Por último, en el oeste formoseño, en la localidad de El Chorro, se trabaja para lo que serán los carnavales del Monte Formoseño, a desarrollarse en febrero, adelantó el intendente Alejandro Moreno.















