En el comienzo del año, los casos de dengue se presentaron sin modificaciones respecto a la última semana del 2025

En un contexto de altas temperaturas y abundante humedad en el ambiente, condiciones propicias para la reproducción del mosquito Aedes aegytpi, piden a los vecinos intensificar el descacharrizado para eliminar los recipientes que puedan servirle de criadero, a fin de seguir manteniendo el control de la enfermedad.

Este sábado 3 se dio a conocer un nuevo informe de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue por parte del Gobierno de Formosa.

En ese sentido, en la última semana se realizaron 5.115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultado positivo de dengue, correspondiendo dos casos a la ciudad de Formosa y uno a la localidad de Estanislao del Campo.

También se confirmó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Asimismo, se efectuaron 32 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue.

Por otro lado, se llevan acumulados un total de 1.486 casos diagnosticados, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha. Mientras que los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2. Sin registrarse fallecimientos desde el 1 de enero de 2024 a la fecha.

Continuando con el parte informativo, en el punto de las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se indicó que se realizaron control focal en 1811 viviendas, 3216 se visitaron y permanecieron cerradas 1005.

Además, le negaron el ingreso a la brigada sanitaria en 400 viviendas, en cambio, en 133 se logró erradicar las larvas del mosquito.

También se entregó un total de 1811 productos fabricados por Laformed, en lo que refiere a la provisión de repelentes y larvicidas.

Finalmente, participaron de las acciones de control del Aedes aegypti 359 personas, quienes estuvieron afectadas a tal fin.



