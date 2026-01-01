Formosa definió su Calendario Escolar 2026 con más de 180 días de clases

La provincia de Formosa ya cuenta con su Calendario Escolar 2026, aprobado mediante la Resolución N° 4439/25 del Ministerio de Cultura y Educación, donde se estableció que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y finalizará el 17 de diciembre, mientras que el receso invernal se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio.

De acuerdo a lo informado, se prevé un total de 182 días efectivos de clases, contemplando los feriados nacionales y provinciales vigentes, así como los días no laborables recientemente establecidos en la Resolución Nacional N° 164 del 26 de diciembre de 2025, que incorpora los denominados feriados puente.

En relación a las jornadas institucionales, se precisó que las mismas se llevarán a cabo sin suspensión de actividades escolares, garantizando la continuidad pedagógica y el normal dictado de clases en todos los niveles.

Asimismo, la Resolución N° 508/25 del Consejo Federal de Educación (CFE), en su artículo 4°, establece los pisos anuales de horas reloj de clase y, de esta manera, el Nivel Inicial deberá cubrir 570 horas; Primario, 760 horas; y Secundario 900 horas, los cuales se fijaron teniendo en cuenta la diversidad de agendas jurisdiccionales, feriados provinciales y otras actividades propias de cada región.

En el caso de Formosa, la carga horaria diaria es de 3,15 horas reloj en el Nivel Inicial, cinco horas en el Nivel Primario y 5,24 horas en el Nivel Secundario.

Considerando los 182 días efectivos de clases, el Nivel Inicial alcanzará 591 horas anuales, el Nivel Primario 910 horas, y el Nivel Secundario 982 horas, pudiendo variar según la modalidad y el plan de estudios correspondiente.

De esta manera, en los tres niveles educativos obligatorios se superan ampliamente los pisos horarios establecidos por el Consejo Federal de Educación, fortaleciendo el tiempo pedagógico y el derecho a la educación de los estudiantes formoseños.

La información fue brindada por la doctora Patricia Pastor, directora de Planeamiento Educativo, quien destacó la planificación anticipada del calendario escolar como una herramienta clave para garantizar previsibilidad, organización institucional y calidad educativa en toda la provincia.



