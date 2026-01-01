En jornada única, cobran pensionados sociales

El Instituto De Pensiones Sociales del Gobierno de la provincia de Formosa informó la fecha del cobro de este beneficio, correspondiente al mes de enero del año en curso.

La Dirección de Administración del organismo indicó que en jornada única, este jueves 29 de enero, abonarán las pensiones a todas las terminaciones de DNI.

El cobro podrá realizarse en toda la provincia, a través de los cajeros automáticos adheridos, sin necesidad de concurrir personalmente a las sedes del organismo.



