La hija del diputado nacional Atilio Basualdo, en la lista de “ñoquis” de la Municipalidad de Las Lomitas

Manuel Benítez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SUTRAMUL), había revelado la existencia de una “larga lista de ñoquis” de la Municipalidad de esa localidad, donde aparece la hija del diputado nacional libertario Atilio Basualdo.

Se trata de Vanina Basualdo, quien aparece en el listado “con la categoría 23, la más alta, o sea, que está percibiendo un buen sueldo de la Municipalidad, pero sin trabajar, por supuesto. Así como otras personas, porque la lista es muy larga”, afirmó con seguridad.

Benítez dijo estar absolutamente tranquilo, sin temor a represalias, aunque marcó que algunas de esas personas poseen una buena posición económica. “Son dueños de negocios, autoservicio, carnicería y con camionetas”, denunció.

Esta grave denuncia pública no fue desmentida por la Intendencia de Las Lomitas, porque aseguró que “nadie salió a decir que eso no es verdad”, en cambio, “sí a agredirnos, pero sabemos que ese es el estilo que tienen los libertarios”, diciendo “un montón de barbaridades” hacia su persona.

Igualmente, reiteró, “yo estoy diciendo la verdad, defendiendo al empleado municipal, porque ese dinero que destinan para pagar a ‘ñoquis’, y también para que trabajen en las redes sociales en defensa de ellos, se podría utilizar bien para los empleados municipales”, destinando esos fondos para “equiparlos con indumentarias adecuadas”, planteó el secretario general de SUTRAMUL.

Continuó diciendo después que “Marcelino Torres -del Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SITRAMF)- está ausente ya que prácticamente nos abandonó, no aparece por la Municipalidad”.

“Nos dejó solos” y ante esto “tuvimos que crear nuestro gremio”, expuso y recordó que ante ello, hubo “aprietes a los empleados municipales que se querían afiliar” al SUTRAMUL por parte del propio Torres, quien “salió a amenazar al personal”.

En ese sentido, repudió este accionar, al cual calificó de “apriete terrible”. No obstante, hizo notar que los municipales lomitenses “ahora están más confiados porque los vamos a defender”.

“Seguiremos sacando verdades a la luz como lo hicimos con esta lista”, dejó en claro, por último.



