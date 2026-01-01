En Campo del Cielo, Solís recorrió la amplia zona de recrecimiento y ensanche de las defensas

El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, realizó una recorrida por la amplia zona cercana a Campo del Cielo, donde equipos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) concretan sendos trabajos de mantenimiento y conservación de las obras de recrecimiento y ensanche de las defensas del terraplén sur del Bañado La Estrella, destinadas a proteger a las comunidades ante eventuales desbordes del río Pilcomayo.

Acompañaron al Vicegobernador el administrador general de la DPV, Javier Caffa; el diputado provincial (MC) Aldo Ingolotti; el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, entre otros.

“Estuvimos este jueves 8 en Campo del Cielo con la presidenta de la comunidad, Juana González, y otros integrantes, porque fuimos a acompañar a todo el personal de Vialidad Provincial que está desarrollando un trabajo de diez kilómetros de defensas, que no es algo que se ha hecho solo en este año, sino que ya se viene realizando hace varios años. Ahora se las ha aumentado en altura y en diámetro, consolidándolas mucho más ante la posibilidad de que el Bañado La Estrella traiga mucha agua”, explicó el Vicegobernador al dialogar con AGENFOR.

En ese sentido, aclaró que este tipo de tareas “también se están haciendo” en otros puntos, tanto en comunidades originarias como criollas.

Indicó que “ha llovido mucho y el agua de Pilcomayo sigue ingresando a nuestro territorio, lo cual es gracias al trabajo que lleva adelante la provincia de Formosa, en soledad”, ya que el Gobierno nacional “se ha desentendido de todo este tipo de obras”, cuestionó.

De manera que “estas defensas posibilitan que no solamente las comunidades estén protegidas, sino que también ayudan a dar previsibilidad en el tiempo, respecto de las actividades diarias que llevan adelante los habitantes”.

Por su parte, el ingeniero Caffa detalló que “en el terraplén sur del Bañado La Estrella, que también oficia de defensa de la comunidad de Campo del Cielo, se ha realizado una obra muy importante de recrecimiento y ensanche en una extensión de aproximadamente unos diez kilómetros”.

Ahondó diciendo que ello “incluyó la limpieza de la zona del terreno, saneamiento de la base de asiento, construcción del terraplén con compactación especial y obras de acceso al mismo”.

Se trata de “una obra que ya se terminó y que demandó un plazo de ejecución de cuatro meses”, por lo cual “actualmente estamos haciendo trabajos de mantenimiento y conservación”, además de llevar a cabo “un monitoreo permanente en este ciclo de crecida que ya comenzó del río Pilcomayo y del sistema Bañado de la Estrella”,

“Tenemos una presencia permanente en la zona”, subrayó el funcionario.

A su turno, la presidenta de la comunidad Campo del Cielo valoró el “importante trabajo que nos va a proteger de la creciente del agua del Bañado”, a la vez que rechazó las versiones promovidas desde la oposición local, que busca generar temor en los pobladores. “Pedimos que eso no ocurra más”, afirmó contundente y valoró las obras materializadas por el Gobierno provincial. “Viendo este trabajo, es una tranquilidad para la comunidad”, destacó.

Actividad productiva

A su turno, el titular del PAIPPA, el veterinario Casco, comentó que “acompañamos al Vicegobernador en su recorrida y aprovechamos la oportunidad para visitar a una de las 26 familias de la comunidad que ha preparado el suelo el año pasado. Se le ha entregado la semilla en conjunto con el Instituto de Comunidades Aborígenes y Vialidad Provincial y hoy vemos el fruto del trabajo de la familia Carabajal, en conjunto con el Gobierno provincial”.

Precisó que “producen zapallo, sandía y melón”, al igual que otras cuestiones como ladrillos y venta de leña. “Hace cuatro o cinco años que están instalados en Kilómetro 19”, cerró.







