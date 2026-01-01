La Policía investiga el deceso de un hombre

La víctima fue identificado como Eustasio Torres de 75 años

Efectivos de la fuerza provincial investigan la muerte de un hombre que fue hallado en el patio frontal de su vivienda, en la manzana 40 del barrio Urbanización España, de esta ciudad.

El hecho se registró este sábado alrededor de las 08:10 horas, cuando los efectivos de la Comisaria Seccional Cuarta, tomaron conocimiento a través de un llamado telefónico a la línea de emergencias gratuita 911, sobre la presencia de una persona herida en una vivienda ubicada en avenidas Los Pioneros y Avellaneda, del mencionado barrio.

De inmediato, acudieron al lugar donde se entrevistaron con las hijas de la víctima, quienes manifestaron que se acercaron a la casa de su padre y hallaron el cuerpo, tendido en el patio frontal con una herida de arma blanca en el cuerpo.

El personal del Sipec, asistió al lugar confirmó que no tenía signos vitales.

La situación fue informada al Juez de feria Dr. Enrique Javier Guillen, quien se presentó en el lugar y direccionó las actuaciones.

En tanto, que el personal de la Dirección General Policía Científica, documentó el hecho y tras la inspección ocular realizada en el lugar, informaron que no se evidenciaron signos de violencia o lucha y no se constató faltante de bienes, ni desorden, daño, ni la participación de terceras personas.

Los integrantes de Bomberos trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la morgue, del barrio San Antonio. Mientras que los integrantes de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales y las distintas áreas de la Institución Policial, se abocaron a la investigación.

Momentos después los policías de la Brigada de la Unidad Regional Uno, demoraron a un sujeto de 65 años, en averiguación al hecho, quien conforme el juez, prestó declaración testimonial.

En tanto que el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para exequias.

La investigación continúa para establecer la hipótesis del caso y se dio inicio una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.



