Está vigente el Plan Anual Anticipado 2026 con importantes beneficios

La Municipalidad de la ciudad, a través de la Administración de Ingresos Municipales, recuerda que continua vigente el Pago Anual Anticipado 2026 de tributos municipales, con una bonificación de hasta el 35%, beneficiando a aquellos contribuyentes que no posean planes de pagos, deudas anteriores y hayan abonado la totalidad de periodo anual 2025.

Al respecto, la titular del área, Giovanna Díaz Roig, señaló “el Pago Anual Bonificado del período 2026 sigue en curso hasta el 13 de febrero, inclusive, con sus tres modalidades: los vecinos que tienen sus tributos al día que pueden pagar todo el año con el 20% de bonificación, más un 10% por ser vecino cumplidor, y a su vez un 5% por pagar desde el sitio web de la Municipalidad, sumando un 35% de bonificación en total”, dijo.

“Por otro lado – agregó –, aquellos vecinos que hayan regularizado su situación tributaria a través de planes de pago, tienen un 20% de bonificación, más un 5% por hacerlo desde la página web de la Municipalidad, sumando un 25%.”

“Finalmente, aquellos que tienen deuda de años anteriores y quieran abonar el año 2026, tienen un 10% de bonificación, más un 5% si lo hacen desde el sitio web municipal, llegando a un 15% en total”, detalló.

“Además – dijo por último –, aquel vecino que se encuentre al día y no pueda abonar el año entero, abonando una o dos cuotas obtendrá un 10% de bonificación, siempre y cuando no esté vencido, por ejemplo el 14 de enero vence la primera cuota, deberá hacerlo en ese plazo para que tenga el descuento”, aclaró.

Respecto a las modalidades del pago, se recuerda que podrá abonar de contado efectivo; cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa; con todas las tarjetas de débito; con tarjeta de crédito del Banco Hipotecario en 01 y 06 cuotas sin interés; con tarjeta Chigüé, en 01 y 03 cuotas sin interés; con tarjeta Naranja X en 01, 06, 10, 12 cuotas y plan Z, sin interés, y con QR desde la Pagina Web de la Adm. de Ingresos Municipales (www.ingresosmunicipfsa.gob.ar).

Plan de pago

Asimismo, desde el área recuerdan que se prorrogó el Plan de Pago, vigente, en principio, hasta el 13 de febrero, y podrá abonarse hasta en 18 cuotas con una tasa de financiación del 1%, pagando un 20% de anticipo y luego por débito directo o por ventanilla, con código QR de billeteras virtuales, y con Tarjeta Chigüé, Naranja X y del Banco Hipotecario en cuotas, y en un solo pago con otras tarjetas.



