Denuncian que la inflación que mide el INDEC no es realista





Si durante el 2025 se hubiera usado la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares (ENGHO) de los años 2017/2018, en lugar de la de 2004/2005, la inflación habría sido más alta que la publicada, “dado que el INDEC no tuvo en cuenta los altos costos que se pagan por los servicios de energía eléctrica, gas, transporte y tampoco alquileres-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, a partir de este 2026, el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El cambio se aplicará recién, cuando se publiquen los datos correspondientes a enero/2026, en el mes de febrero, por lo que, “los datos que serán publicados el día de mañana, correspondientes al mes de diciembre de 2025, utilizará todavía una estructura de gastos del año 2004, pese a que el INDEC tiene disponible los datos del año 2018, con lo cual, las cifras que se publiquen, no serán representativas de los hábitos de consumo y generan una subestimación sistemática de la inflación real”. El Funcionario Provincial, explicó que, la brecha entre la inflación oficial y la que surgiría de aplicar la ENGHO de 2018 alcanza los 39 puntos porcentuales en la actual gestión, diferencia que se explica porque la canasta actual no contempla los aumentos de los servicios dentro de los gastos totales de las familias, así como tampoco los alquileres.Advierten que un cambio del sistema para medir la inflación licuaría la suba de los salarios del 2025: Se señaló que, si el INDEC actualizara la fórmula con la que calcula la inflación, los salarios tendrían una caída del 5,7% por los servicios públicos. Especialistas advierten que la falta de actualización de la canasta que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) distorsiona la evolución real de los sueldos. Con la metodología actual el salario registrado muestra una suba del 4,5%, pero se remarca que con una canasta más moderna la evolución de los mismos marcaría un desplome de 5,7% a lo largo del último año. Es que la canasta vigente se basa en patrones de consumo de 2004 y pondera gastos que hoy tienen poca incidencia, como la telefonía fija o el diario en papel; y, en contrapartida, subestima el peso de los servicios públicos. En este rubro en particular –que incluye costos clave en la economía de las familias como, la energía eléctrica, el gas, transporte público y alquileres– montos que crecieron con fuerza tras la quita de subsidios, incrementos permanentes y desregulaciones a favor de los sectores empresarios. En el INDEC reconocen la necesidad de actualizar la herramienta y su titular, Marco Lavagna, viene señalando que el proceso técnico ya estaría concluido, pero también advierte que resta la decisión política para ponerlo en marcha. En paralelo, en las últimas semanas crecieron las críticas a la forma en que se mide la evolución de los salarios y de la canasta con la que se mide la inflación, dado que subestima el gasto de los trabajadores en alquileres y servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte público. Para los especialistas, esta subestimación termina inflando artificialmente los datos de recuperación salarial.