Con gran participación se desarrolló la jornada “Verano en Familia” en el Centro Comunitario La Nueva Formosa

Este jueves 15, el Centro Comunitario de La Nueva Formosa se transformó en el epicentro de una tarde de integración, a partir de las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad.

La propuesta denominada “Verano en Familia”, de carácter libre y gratuito, busca fortalecer los vínculos comunitarios y ofrecer espacios de recreación durante el receso estival.

Al respecto, Anahí Romero, coordinadora del Centro Comunitario, señaló que participaron residentes de las instituciones Refugio de alegría y Refugio de amor, además de usuarios del Centro Ocupacional Inclusivo, tanto de la sede del barrio Emilio Tomás como de La Nueva Formosa.

Explicó que, aprovechando las vacaciones de verano, “la actividad fue pensada para disfrutar de una tarde para compartir, jugar y divertirse en familia”.

En este sentido, resaltó que, pese a las altas temperaturas propias de la temporada, la respuesta del público fue masiva, destacando que “la participación fue muy positiva; los vecinos se acercaron y se sumaron a todas las propuestas”, y precisó que “asistieron casi 70 personas”.

Asimismo, más allá de estos encuentros especiales, Romero subrayó que el Centro Comunitario mantiene una intensa actividad diaria, contando con un cronograma de más de 20 actividades culturales, tecnológicas y deportivas, que funcionan en paralelo.

Al concluir, recordó a las familias que “el cronograma se extiende a todo enero y febrero”, adelantando que “vamos a ir sumando actividades”; y por esto, invitó a todos a que “se acerquen de lunes a sábado a conocer nuestro programa e inscribirse. Todas las actividades son libres y gratuitas”, concluyó.



