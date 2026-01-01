Energía: González resaltó “el rol de REFSA” en gestiones para el nuevo subsidio en zonas de extremo calor

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en torno a la Resolución N° 592/2025 de la Secretaría de Energía, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, ahondó en algunos aspectos de la normativa, ya que “muchas personas hablan desde el desconocimiento”.

“Como es el caso de un diputado de la oposición al que le ponen un micrófono y dice cualquier cosa”, apuntó en ese sentido, para luego indicar que dicha resolución, “que establece un sistema de subsidio para las zonas de extremo calor”, poniendo de resalto, “tal como se señala de manera expresa en el texto, en los fundamentos y considerandos, el rol que tuvo REFSA para la obtención de este beneficio”.

Subrayó esto el ministro al observar que “no me parece algo menor, puesto que la resolución menciona los aportes de las empresas de energía de Formosa y Mendoza, donde plantean esta cuestión, puntualmente, en los considerandos de la misma”.

Y agregó: “Entonces si no se reconoce esto parecería ser que todo es por ‘arte de magia’, cuando las gestiones de estas características hay que realizarlas y más en un contexto donde vemos las dificultades de la implementación por parte del Estado nacional de políticas públicas en beneficio de la población”.

Ello en total contraste con el Gobierno de Formosa, que persiste “en el compromiso de gestionar las veces que fuera menester todo aquello que sea en beneficio de su pueblo”.

A su vez, aludiendo a los detalles de la implementación del esquema de subsidio, y en particular para los consumos de las zonas muy cálidas, “es donde aparecen las dificultades”, marcó el ministro González.

En ese sentido, indicó que es el defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, quien viene explicando cada una de las novedades que se tienen acerca del nuevo sistema de subsidios focalizados (ReSEF), el cual todavía no se está ejecutando.

A los usuarios

Por lo tanto, tal como se difundió desde la Defensoría, hasta tanto el Gobierno nacional no lo implemente, las facturas de energía eléctrica de Formosa emitidas hasta la fecha continúan con el régimen de subsidio anterior (RASE).

Esto significa, entonces, que si se está inscripto en el RASE “no se tiene que volver a inscribir, porque el subsidio continúa automáticamente”, aclaró.

No obstante, de conformidad con el nuevo esquema, obtendrán el subsidio todos aquellos cuyos ingresos no superen tres canastas básicas por hogar.

De manera que, a diferencia del actual, solo existirán dos categorías, por consiguiente, dejarán de existir las categorías N1, N2 y N3.

Se subsidiará, en el caso de las zonas “muy cálidas”, donde se incluye Formosa, hasta 550 kWh durante los meses de enero, febrero y diciembre de 2026.

Mientras que los topes de consumo para el resto del año serán, por un lado, 300 kWh en mayo, junio, julio y agosto; por el otro, 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Por cualquier tipo de consulta o actualización de datos, los usuarios podrán consultar en www.argentina.gob.ar/miargentina, trámites a distancia (TAD) www.tramitesadistancia.gob.ar y en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, ubicada en calle Padre Grotti N° 831 de la ciudad capital, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 20 horas.

Los números de teléfonos para comunicarse son: 370 4436379, 370 4436320 y al 0800 444 1770. O bien a los correos denuncia@formosa.gov.ar o depuefor@fibertel.com.ar.



