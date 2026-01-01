Diversión acompañada de aprendizaje continuo en las colonias de vacaciones

Como todos los viernes, entre juegos didácticos y otras dinámicas, los profesionales de salud enseñaron a los colonos asistentes conceptos fundamentales para el cuidado de la salud sexual desde edades tempranas.

Un total de 385 niños participaron durante la mañana de este viernes 23 de las charlas sobre Educación Sexual Integral organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y brindadas en las colonias de vacaciones del Gobierno de la provincia de Formosa, en el Complejo Paraíso de los Niños y en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

A cargo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia y coordinado por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, la propuesta “Cuidados del cuerpo: Salud y consentimiento” tiene por objetivo reforzar la enseñanza de las niñas, los niños y los adolescentes que asisten a estos complejos recreativos de verano, sobre la importancia del cuidado de la salud sexual y reproductiva desde los primeros años de vida.

En ese marco, por la mañana, en el Paraíso de los Niños, con un total de 58 asistentes, de entre ocho y nueve años, provenientes de los barrios Nueva Pompeya, Santa Isabel y Villa del Carmen, se desarrolló el Taller “Mi cuerpo en acción”, centrado principalmente en las normas de higiene para estar saludables.

Asimismo, en simultáneo, a partir de las 8 horas en el Parque Acuático, la jornada “Cuidados del cuerpo y consentimiento”, reunió a una multitud de 327 colonos, de seis a 17 años, que llegaron desde más de 10 barrios: 7 de Mayo, Eva Perón, Stella Maris, Municipal, Juan Domingo Perón, La Rosa, Villa del Rosario, La Esperanza, El Palomar y República Argentina para aprender conceptos fundamentales sobre el respeto y el consentimiento.

A través de diferentes dinámicas interactivas, juegos y entretenimientos, preparados especialmente para las distintas franjas etarias, el equipo de salud abordó los aspectos físicos, biológicos, psicológicos, emocionales y afectivos que componen a la salud sexual desde un enfoque integral.

En relación a ello, el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, destacó que el Gobierno provincial sostiene desde hace muchos años, políticas públicas que promueven el cuidado de la salud integral en todos los ámbitos.

Por eso, “en los distintos niveles educativos, los escolares tienen espacios destinados a la Educación Sexual Integral que, a la vez, desde el sector de salud se refuerzan con charlas que se dan durante el ciclo lectivo y ahora, en verano, siguen en las colonias de vacaciones”, señaló.

El doctor valoró la importancia de iniciar la ESI desde los primeros años de vida, fortaleciendo la enseñanza durante la adolescencia, “ya que es un momento crucial” marcado por cambios psíquicos, físicos y emocionales, afirmando que “el trabajo articulado e interdisciplinario entre los organismos del estado provincial en cuanto a estos temas, nos permite llegar a los chicos con mayor efectividad y sensibilidad”.

En ese punto, hizo notar que las colonias de vacaciones “son espacios que se aprovechan al máximo” porque quienes participan, en este caso los niños y adolescentes, no solo acceden a los natatorios, participan de los juegos y de las múltiples actividades recreativas, “sino que asisten a charlas educativas sobre variados temas que hacen al cuidado de la salud integral y, además, cada semana reciben minuciosos controles para asegurarnos que están en óptimo estado de salud para nadar, para jugar y disfrutar a pleno de un verano saludable”.

“Estas acciones concretas reflejan a un Estado provincial presente y a un sistema de salud pública puesto al alcance de todos, llegando a todos los lugares posibles”, finalizó el funcionario.























