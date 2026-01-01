Detuvieron a una mujer y recuperaron una parte del dinero sustraído

Durante el cacheo de seguridad, detectaron que la misma tenía dos envoltorios de cocaína

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a una mujer de 30 años, acusada de sustraer dinero a un sexagenario, en el barrio Eva Perón, de esta ciudad.

Cerca del mediodía de este jueves, los policías acudieron a verificar un requerimiento en el mencionado conglomerado habitacional y se entrevistaron con un hombre, de 60 años, quien relató que una mujer ingresó a la vivienda.

Después de unos minutos, se presentó un sujeto, quien ingresó sin autorización al inmueble y lo atacó de detrás, sujetándolo del cuello hasta dejarlo sin respiración. La mujer aprovechó la situación para sustraer una importante suma de dinero y ambos se retiraron del lugar.

Tras las averiguaciones realizadas y con las características brindadas, los investigadores detuvieron a la acusada. Durante el cacheo de seguridad, se secuestró una parte del dinero sustraído y dos envoltorios con sustancia blanquecina, que tenía entre sus prendas de vestir.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración del personal de la Dirección General Policía Científica y, los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas realizaron la prueba con reactivos químicos y arrojó resultado positivo a cocaína.

La mujer fue trasladada hasta la dependencia policial donde fue notificada de su situación procesal y quedó alojada a disposición de la Justicia.











