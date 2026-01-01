En marcha la tercera semana de colonia en el Parque Acuático

Se encuentra a pleno el tercer módulo de la colonia de vacaciones que organiza el Gobierno provincial en el Parque Acuático “17 de Octubre” en la Jurisdicción Cinco de la capital formoseña.

Este miércoles 21 participaron niños y niñas de los barrios Eva Perón, La Maroma, 6 de Enero, Stella Maris, El Palomar, 20 de Julio, 7 de Mayo, Municipal, La Nueva Formosa, La Esperanza, República Argentina, 8 de Octubre, Villa del Rosario, La Rosa y 8 de Octubre Bis. En la jornada también estuvo presente la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, promoviendo la inclusión y el acceso igualitario a las actividades recreativas.

Nicolás Pintos, subdirector del Parque, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que la colonia de vacaciones transcurre de acuerdo a la planificación, al igual que la pileta libre, clases de natación y de aquagym, todo sin costo para los usuarios.

Señaló que en la actualidad el Parque cuenta con 140 personas a cargo de la seguridad en el medio acuático, entre profesores de educación física y guardavidas matriculados, a quienes se suman estudiantes de los últimos años del Profesorado.

“Contamos con un gran equipo que viene trabajando ya hace seis temporadas con nosotros. A su vez que se suma al equipo del SIPEC como todos los años y el destacamento policial también que está a las 24 horas” añadió.

Pintos puso énfasis en el trabajo que se realiza para brindar seguridad en las distintas piletas que cuenta el Parque, y que se encuentran abiertos a recibir sugerencias de los usuarios, en pos de mejorar el servicio.

Pileta libre

Recordó que la modalidad pileta libre está disponible de miércoles a domingo, en el horario de 15,30 a 20 horas, invitando a la comunidad a asistir al Parque a pasar el verano.







