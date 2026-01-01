Personas con discapacidad disfrutan de la colonia de vacaciones en el Parque Acuático 17 de Octubre

Personas con discapacidad residentes en los hogares “Refugio de Amor” y “Refugio de Alegría”, junto a usuarias y usuarios de las distintas sedes del Centro Ocupacional Inclusivo (COI), participan activamente de la colonia de vacaciones que se desarrolla en el Parque Acuático “17 de Octubre”, en la ciudad de Formosa.

Desde este miércoles 21, los grupos asisten en horario matutino, acompañados por un equipo interdisciplinario de la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, en una propuesta que combina recreación, actividad física y acompañamiento profesional, garantizando el acceso pleno a espacios de esparcimiento durante el verano.

En este día de inicio, estuvo presente la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, quien compartió la jornada con los participantes y destacó el valor de estas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Formosa. En ese marco, alentó a disfrutar de esta y otras propuestas pensadas especialmente para las vacaciones, que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Al respecto, la ministra explicó que las propuestas destinadas a personas con discapacidad no se limitan únicamente al Parque Acuático “17 de Octubre”, sino que también incluyen actividades del programa “Verano Accesible”, que se desarrollan en las instalaciones del camping de la Asociación Mutual de Empleados del Instituto de Asistencia Social (AMEIAS).

Estas acciones se llevan adelante mediante una articulación con el Instituto de Asistencia Social (IAS) y están especialmente pensadas para garantizar la participación de personas con movilidad reducida.

“Durante todo el año trabajamos de manera conjunta desde todas las áreas del Ministerio y con las distintas áreas del Gobierno provincial. No solo aquí en la capital, sino en toda la provincia. Nuestros adultos mayores también asisten a piletas municipales y parques acuáticos, y nuestros niños de CDI participarán de las colonias de vacaciones. En cada rincón de Formosa se disfruta de lo que posibilita el Modelo Formoseño”, señaló.

En esa misma línea, Giménez anunció que la próxima semana las actividades se extenderán al Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa, desde donde partirá el transporte para trasladar a niñas y niños de ese barrio y zonas aledañas. “Invitamos a las familias a inscribirse para poder compartir una semana hermosa”, expresó.

Uno de los aspectos centrales de estas propuestas es el acceso libre y gratuito. Mientras que en otras provincias el ingreso a este tipo de parques tiene un costo elevado, en Formosa es totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad.

Por su parte, Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad, adelantó que el verano 2026 estará marcado por una intensa agenda de actividades. “Nos va a encontrar muy divertidos. Vamos a participar de todas las propuestas del Ministerio de la Comunidad, tanto en el Centro Comunitario de Nueva Formosa como en distintos espacios de la provincia. Ya venimos realizando actividades lúdicas orientadas al desarrollo cognitivo, recreativas y culturales, y seguiremos recorriendo lugares turísticos”, detalló.

Entre las próximas acciones, mencionó la organización de un viaje a Herradura para disfrutar del predio del Complejo Provincial del Timbó, así como el trabajo articulado con el Ministerio de Turismo para conocer distintos destinos provinciales.

“La Dirección de Personas con Discapacidad no ha bajado los brazos ni ha suspendido actividades. Continuamos con los talleres del Centro Ocupacional Inclusivo y sumamos propuestas recreativas, culturales y de esparcimiento que fortalecen las redes de apoyo comunitario”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria destacó el valor simbólico y social de estas experiencias. “Es muy gratificante ver cómo disfrutan sin ningún tipo de distinción. Estos espacios no son solo para una persona convencional, para una persona con discapacidad, o con algún tipo de condición,son lugares donde toda la familia comparte. Esa es la idea: que todos puedan disfrutar”, concluyó.







