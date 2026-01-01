Báez destacó el acompañamiento provincial para El Espinillo

El intendente de El Espinillo, David Báez, resaltó el fuerte acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa en materia de obras, recreación y políticas deportivas, al tiempo que valoró el desarrollo de la colonia de vacaciones y las distintas actividades de verano que se llevan adelante en la localidad.

En ese marco, subrayó el rol del municipio, a través del área de Deportes y Recreación, para garantizar espacios de contención y disfrute para niños y niñas.

“Desde el municipio estamos brindando todas las posibilidades para que los chicos puedan recrearse y disfrutar del verano en nuestra localidad”, expresó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Báez destacó especialmente la presencia del Estado provincial en los pueblos del interior, señalando que localidades como Buenavista, Misión Tacaglé, Tres Lagunas y General Belgrano cuentan hoy con infraestructura propia, como piletas, lo que representa un avance significativo en materia de obras.

“Antes compartíamos actividades con otras instituciones o delegaciones, hoy cada pueblo tiene su propio espacio. Es un avance muy importante”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que todas las localidades de la Ruta Nacional 86 están desarrollando actividades recreativas y deportivas, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, lo que permite ofrecer servicios y propuestas destinadas a ver a los niños felices durante el verano.

Colonia de vacaciones y actividades deportivas

El jefe comunal señaló que la colonia de vacaciones es una propuesta que se sostiene año tras año en El Espinillo y que este verano ya lleva 15 días de funcionamiento, en horario matutino.

Por la tarde, se habilita la pileta libre, con la presencia de guardavidas y profesores de Educación Física, quienes además brindan charlas y capacitaciones.

A estas actividades se suman clases de zumba, torneos de vóley y fútbol, prácticas deportivas de clubes locales y el uso permanente del polideportivo y la cancha de arena, promoviendo la participación comunitaria.





Situación económica y coparticipación

En cuanto al contexto económico, el intendente reconoció que la Coparticipación presenta altibajos, pero remarcó la transparencia y el cumplimiento del Gobierno provincial con los municipios.

“El Gobernador siempre nos pone en contexto sobre la situación económica y los recursos disponibles. Esa información llega también a los vecinos”, indicó.

Asimismo, valoró la apertura al diálogo permanente: “El Gobernador siempre nos abre las puertas para escuchar las necesidades de cada pueblo”.

Obras y gestiones en marcha

Entre las obras destacadas, mencionó el avance de la planta de agua potable, ejecutada por el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), y la ampliación y renovación de redes, necesarias debido al crecimiento de la localidad.

Finalmente, informó que el municipio gestiona junto al Ministerio de Educación y Obras Públicas la refacción de escuelas de las colonias rurales, con relevamientos ya realizados, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias para el inicio del ciclo lectivo, a la espera de una respuesta satisfactoria.



