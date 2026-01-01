En el oeste, el Vicegobernador participó de la entrega de licencias de conducir

Acompañando al vicegobernador Eber Solís en su recorrida por comunidades del oeste formoseño, realizada en la jornada de este martes 20, el ingeniero Fernando Inchausti, director provincial de Seguridad Vial, puntualizó en la entrega de licencias de conducir “para todos los pobladores que han hecho la gestión en los últimos días a través de distintos programas y operativos”.

La nueva recorrida de Solís por la zona se da en el marco de las crecidas del río Pilcomayo. Junto a funcionarios del Gobierno provincial, los diputados Carlos Hugo Insfrán y Aldo Ingolotti; varios intendentes y referentes políticos de la zona, inspeccionó las obras hídricas que se ejecutan específicamente en La Esperanza, Río Muerto y Guadalcázar.

En cuanto a la gestión de las licencias de conducir, explicó Inchausti que están “ajustadas a todo lo que se refiere al proceso de emisión” de las mismas, “con los exámenes correspondientes dentro de un cursado que contempla lo teórico y lo práctico, más la presentación de toda la documentación complementaria”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), resaltó que “en este caso, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, la licencia es sin ningún tipo de costo, ya que los absorbe el Estado provincial”, añadiendo la importancia de los organismos que forman parte de este proceso, “como la Policía por un lado”, mientras que, por otra parte, “el área de salud se encarga de las cuestiones médicas”.

Tras valorar la tarea que también desempeñan en este tema “las escuelas y los distintos referentes locales”, precisó que unas “82 licencias” fueron entregadas mediante esta política provincial.

Del mismo modo, un vecino y referente de Lamadrid, Tito Luna, realizó declaraciones a esta Agencia y dijo que el vicegobernador Solís compartió esta entrega, calificándola de un acto de “justicia social”.

“Él siempre nos está visitando para conocer de cerca las necesidades que hay en la zona y cumpliendo” con su compromiso de dar respuestas, “como nuestro conductor, Gildo Insfrán, que transformó la provincia a través del Modelo Formoseño”, aseguró.

Por eso, realzó, “nosotros estamos unidos como siempre pregona” el Gobernador. Y, para finalizar, marcó que, con la entrega de las licencias de conducir a las personas por parte del Estado provincial, se evita que “tengan que trasladarse a otro lugar para gestionarlas”, por consiguiente, “esto es muy importante para la zona”, recalcó.







