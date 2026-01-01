Solís: “En Formosa hay un Estado presente en todos los rincones de la provincia”

En otra muestra del sostenido acompañamiento del Gobierno de Formosa a las comunidades del oeste ante las crecidas del río Pilcomayo, el vicegobernador Eber Solís efectuó una nueva recorrida por las obras hídricas que se ejecutan en esa zona del territorio provincial.

“En la mañana de este martes 20, por pedido del gobernador Gildo Insfrán, recorrí junto a Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); los diputados Carlos Insfrán y Aldo Ingolotti; el intendente Norman Torres; el titular del Instituto PAIPPA, Rubén Casco; la Policía de Formosa y referentes locales, las obras hídricas que se ejecutan en el oeste formoseño, donde específicamente estuvimos en La Esperanza, Río Muerto y Guadalcázar”, precisó.

En ese marco, destacó que “pudimos constatar el avance de los trabajos de defensa civil que el Estado provincial lleva adelante de manera estratégica para proteger a las familias y productores ante las crecidas del río Pilcomayo”, visitando, también, el terraplén de mitigación entre La Esperanza y Río Muerto. Se trata de “una obra iniciada el año pasado y que hoy se consolida, con más de 24 kilómetros de extensión, protegiendo a varias comunidades de la zona”, resaltó el Vicegobernador.

Puso de relieve, además, que actualmente se realiza el ensanche y recrecimiento del terraplén, junto a la construcción de espigones que reducen la fuerza del río.

Según testimonios recabados por AGENFOR, Solís recordó que hace unos días estuvieron en Campo del Cielo, donde equipos de Vialidad Provincial realizaron tareas de recrecimiento de las defensas del terraplén sur del Bañado La Estrella. Y anticipó que este miércoles 21 harán lo propio en Los Chiriguanos, Laguna Yema e Ingeniero Juárez.

En ese contexto, reiteró que “el Gobierno provincial se está haciendo cargo absolutamente de todo”, ante la retirada de la gestión nacional del presidente Javier Milei. Remarcó en este sentido que, así como ejecutan estos trabajos de ensanche de las defensas, se acciona de la misma manera en “el sistema de salud y educativo, con la obra pública, las cajas alimentarias, los comedores escolares, el incentivo para los docentes, los programas y todo lo que tenga que ver con la producción, realizando remates paipperos, la compra de chivitos, con el PAIPPA, Soberanía Alimentaria Formoseña y el Plan Provincial Alimentario Nutrir”.

“En Formosa hay un Estado presente en todos los rincones de la provincia –enfatizó-. El Gobierno provincial no solo que se preocupa, sino que se ocupa” de las cuestiones que surjan en las localidades, a diferencia de los dirigentes opositores que “vienen media hora a estas zonas a decir lo que creen ellos que está mal y no hacen nada”.

Contundente, subrayó que “así como con las crecidas, fue con la sequía gravísima que durante cinco años no solo afectó a Formosa, sino a todo el sur del Continente Americano. Y a pesar de eso, se hicieron represas comunitarias, se limpiaron las que habían, así como miles de perforaciones y los tractores y los camiones aguateros nunca pararon”.

Por ello, pidió a los pobladores que “no se dejen usar por gente que no nos quiere, que no conoce nuestra realidad y que nunca se va a ocupar realmente de nuestros problemas”.

“No podemos permitir que vengan cinco minutos y nos utilicen –rechazó-. Que con una foto digan que hay hambre de agua, cuando no conocen a la realidad de lo que estamos viviendo y el esfuerzo que hace el Gobierno de la provincia de Formosa con una decisión política del gobernador Insfrán”.







