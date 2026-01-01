Con “Formosa Hermosa, un destino, mil veranos”, el Ministerio de Turismo promociona la agenda de actividades en la provincia

La licenciada Mónica Ojeda, directora de Promoción y Desarrollo Turístico, indicó que son muchas las actividades que ofrece la provincia de Formosa en esta temporada de verano 2026, remarcando que las propuestas diseñadas por el Gobierno provincial son de acceso gratuito y abiertas al público en general.

La funcionaria señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “desde hace tiempo venimos trabajando con una campaña de promoción muy fuerte, que es ‘Formosa Hermosa, un destino, mil veranos’, donde se difunden todos los atractivos a lo largo y ancho de toda la provincia”.

Entre las muchas propuestas para los visitantes y las familias formoseñas, están por supuesto, ante este calor, las piletas y parques acuáticos, mencionando aquí al magnífico complejo “17 de Octubre” en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital.

Este abre sus puertas de martes a domingo, con pileta libre gratuita desde las 15.30 a 20 horas. “Así también los parques acuáticos de El Colorado, Las Lomitas, Villa Dos Trece; piletas municipales en localidades como Laguna Blanca, General Belgrano”, indicó.

Y acotó que este domingo 4 será la apertura de la playa municipal de la ciudad de Clorinda, “la que es muy concurrida”, en Puerto Pilcomayo, que iniciará temporada con “Viví tu verano 2026”.

De igual manera, apuntó que en la localidad de Herradura, donde también está a pleno funcionando el balneario municipal, este fin de semana tendrá jornada del Mercado Comunitario de Emprendedores.

En esa comunidad cercana a la ciudad capital “está también el complejo provincial “Del Timbó”, que a partir del 11 de enero ya estará con la colonia de vacaciones, aquagym y pileta libre”, informó.

En cuanto a la reserva biósfera Laguna Oca, donde “siempre que las condiciones climáticas lo permiten está abierta”, aunque aclaró que está recién “a partir del próximo fin de semana, sábado y domingo, estará dando inicio a sus actividades libres y gratuitas dirigidas a todas las familias”.

Y especificó que allí los sábados se ofrecerán cabalgatas y los domingos, paseos en lancha. Recordó también que el ingreso al agua en la reserva biósfera no está habilitado.

Por otro lado, declaró que el equipo del Ministerio de Turismo está a disposición para realizar las actividades, tanto de avistaje como de senderismo, dependiendo de la solicitud o a demanda, por lo que, para eso, hay que acercarse a las oficinas del organismo en José María Uriburu 820.

Allí la atención es de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 16 a 21 horas. Así también hay un punto turístico que está en la Terminal de Ómnibus. En ambos lugares se pueden consultar cualquier tipo de información.

Incluso con los prestadores turísticos privados que los brindan “nos contactamos, ya que ellos trabajan en conjunto con la cartera para poder brindar la mejor atención a quienes estén interesados”, acotó.

También otra manera de obtener la agenda de actividades es a través de la página web del organismo www.formosahermosa.gob.ar, o también en redes sociales.



