Detuvieron a un hombre tras allanamiento en el barrio Antenor Gauna

Fue en el marco investigativo por el delito de Violación de Domicilio, Amenaza y Lesiones con el uso de arma blanca (en Contexto de Violencia de Género)

Efectivos de la Subcomisaria Antenor Gauna realizaron un allanamiento y detuvieron a un hombre, de 22 años, que irrumpió la casa de su ex pareja, la amenazó y lesionó con la utilización de un machete.

Una mujer, de 39 años, denunció que en la mañana de lunes, se encontraba en su vivienda ubicada en la manzana 40 del mencionado barrio, cuando se presentó su ex pareja, quien ingresó sin autorización a su vivienda, esgrimiéndole un arma blanca, con el cual le profirió amenazas de muerte y le causó lesiones leves, para luego retirase del lugar.

Por el caso se inició una causa judicial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Provincia.

De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas y todos los elementos de pruebas fueron puestos en conocimiento del Juez, quien valoró las pruebas y otorgó una orden de allanamiento.

El mandato judicial se concretó alrededor de las 12:00 horas, de este martes, en una casa ubicada en la misma manzana y conglomerado habitacional que la víctima, y estuvo a cargo de los uniformados de la subcomisaría, con la colaboración del personal de las distintas dependencias policiales del área Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco y del Destacamento Desplazamiento Rápido.

Como resultado de la requisa se obtuvo la detención del acusado, pero no se logró el secuestro del arma blanca.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se notificó de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia.



