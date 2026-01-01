Con la presencia del Vicegobernador, se lanzó la temporada de verano en Las Lomitas

En la calurosa tarde de este jueves 8, con la presencia del vicegobernador Eber Solís, se realizó el lanzamiento de la temporada de verano en el Parque Acuático “Miguel Ángel Negro Medina” de Las Lomitas.

“El gobernador Gildo Insfrán nos pidió que viniéramos a compartir el inicio de esta temporada de verano 2026 con las familias de Las Lomitas, las que podrán disfrutar de este lugar y valorarlo, cumpliendo con todas las condiciones sanitarias que piden los médicos para poder ingresar y también con las solicitadas por los profesores de Educación Física, quienes son los encargados de cuidar la salud y la vida de cada uno de los visitantes”, subrayó el Vicegobernador al dialogar con AGENFOR.

En ese sentido, felicitó a “todos los responsables” de acondicionar este imponente espacio materializado por el Gobierno provincial para el disfrute de los lomitenses y de quienes visiten la localidad.

“Les deseo el mayor de los éxitos para llevar adelante este parque acuático en Las Lomitas, así como está sucediendo en muchas localidades en la provincia que también están realizando lanzamientos para que las familias formoseñas puedan disfrutar y realmente la pasen muy lindo. Que disfruten mucho, muchas gracias”, cerró su mensaje.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, expresó su alegría por “volver a Las Lomitas a poner al servicio de todos los vecinos de toda la zona este hermoso parque acuático que entregó el Gobernador el año pasado”.

Consultado sobre la presencia de la Secretaría en dicho lugar durante la temporada, explicó que “como el año pasado, estaremos todos los fines de semana con una actividad diferente, donde también nos van a acompañar Soberanía Alimentaria y el Instituto de Asistencia Social (IAS) con diferentes premios, sorteos y juegos”.

A ello se sumarán las deportivas como el cajón de arena, vóley y fútbol de playa, así como “todo lo que vaya surgiendo a través de la demanda principalmente de los jóvenes”.

Informó, además, que “todos los días miércoles vamos a abrir el parque a las 18 horas exclusivamente para que los adultos puedan desarrollar el aquagym. Un día a la semana lo tendrán en la Casa de la Solidaridad y otro día en la pileta del parque”.

A su turno, entrevistado por AGENFOR, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, destacó que “compartimos en Las Lomitas la apertura de la temporada de verano en el Parque Acuático, esta hermosa obra que les permite a los lomitenses disfrutar del verano en un lugar muy bonito, con las distintas posibilidades de juegos en el agua”.

Y resaltó que desde el IAS se marcará presencia con “con lo que es la alimentación saludable, como jugos de fruta, contribuyendo además con la logística y medios de movilidad para acercar a las familias hasta el parque”.

A su vez, el funcionario enfatizó que “la inversión pública del Gobierno de la provincia de Formosa está presente allí donde hace falta”, recordando, por caso, que “cuando se habilitó este parque acuático, que era algo impensado para los lomitenses, el gobernador Insfrán cumplió con su palabra, y hoy están cosechando los frutos los habitantes de esta localidad”.

Para finalizar, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza puso en valor que merced a esta magnífica obra concretada por la gestión del primer mandatario y a este trabajo mancomunado de diversas áreas del Gobierno provincial, “todas las clases sociales están disfrutando de este verano lomitense que se hace sentir con el calor”.

“Nuevamente, el Estado provincial presente con estas obras con el pueblo de Las Lomitas y con el pueblo de Formosa”, significó.

Para concluir, cargó contra el exintendente de la localidad, Atilio Basualdo, hoy diputado nacional libertario: “Se pasó a la línea de los libertarios apoyando la quita de pensiones de discapacitados y la eliminación de las obras públicas en las provincias. Eso es lo que representa La Libertad Avanza y hoy en día Basualdo”.

Sin embargo, puso de resalto que “el pueblo de Las Lomitas, en las dos elecciones que tuvimos el año pasado, le dio el respaldo al Modelo Formoseño, demostrando que va a seguir siendo siempre peronista”.



