En allanamientos simultáneos secuestraron droga

Los procedimientos se realizaron en el barrio San Miguel de la ciudad de Clorinda, donde además incautaron elementos vinculados a la actividad ilícita

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda, detuvieron a cuatro personas y llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en una investigación por presunta comercialización de droga.

Las requisas judiciales se concretaron el jueves, y fueron emitidas por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

El primer mandamiento se realizó en un domicilio del barrio San Miguel, donde secuestraron de 88 fracciones de pasta base de cocaína, teléfonos celulares, la suma de 148.000 pesos argentinos, 5.000 guaraníes y otros elementos.

Durante el procedimiento, también detuvieron a dos hombres y una mujer, quienes quedaron alojados a disposición de la Justicia.

El segundo procedimiento, se llevó a cabo en otro inmueble ubicado sobre la misma Ruta Nacional N° 86, donde se secuestraron 71 fracciones de pasta base de cocaína y en inmediaciones detuvieron al investigado.

Las medidas judiciales se llevaron a cabo con la colaboración del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) – Delegación Clorinda.

Las intervenciones fueron puestas a conocimiento de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien dispuso el secuestro de los elementos de interés para la causa y la detención de los involucrados



