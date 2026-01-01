Detuvieron a cinco personas por causas pendientes ante la justicia

Fue en distintos procedimientos concretados en la localidad de El Colorado, Fontana, Clorinda y en esta ciudad capital

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a cuatro hombres imputados en diferentes causas judiciales, secuestraron una motocicleta y un celular de interés en las investigaciones.

La primera intervención fue el jueves último a las 10:42 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Quinta tras tareas de averiguaciones detuvieron al autor de un hecho de “Daño por incendio”, imputado también en otra causa.

El segundo caso, fue concretado por los uniformados de la Comisaría El Colorado, quienes aprehendieron a un sujeto involucrado en una causa por “Hurto y Desobediencia Judicial en contexto de violencia intrafamiliar”, y secuestraron una Zanella ZB sustraída.

Otro procedimiento fue realizado por los integrantes de la Subcomisaría 1° de Mayo, quienes detuvieron a un joven por sustraer un celular, el cual fue recuperado y restituido al damnificado.

Luego, efectivos de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, detuvieron a un hombre imputado en una causa por “Lesiones y Resistencia contra la Autoridad”.

Por último, integrantes de la Comisaría Fontana lograron esclarecer un caso de “Hurto” ocurrido en el barrio Belgrano, donde un vecino denunció el robo de una máquina soldadora.

Tras las tareas de campo, el personal de la brigada identificó al autor del ilícito y secuestró el elemento sustraído, el cual fue ofrecido para su comercialización.

En todos los casos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron situación procesal y quedaron alojados a disposición de la Magistratura interviniente.



