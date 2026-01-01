Desarticularon una banda que distribuía droga al interior provincial

Secuestraron marihuana apta para la elaboración de más de 15 mil dosis

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron un automóvil, una suma importante dinero en efectivo de moneda local y extranjera; además detuvieron dos hombres y una mujer.

El procedimiento se originó semanas atrás, cuando los policías antinarcóticos fueron alertados sobre una pareja que se dedicaría al acopio de estupefacientes, en dos viviendas del barrio Lote Rural N° 3 Bis.

Los investigadores se abocaron a las tareas de campo y lograron reunir los elementos de pruebas suficientes. También, en tarde del jueves, trabajaron en forma conjunta con personal de la Delegación Pirané de Drogas Peligrosas.

Durante la actividad, interceptaron en ruta a un Toyota Corolla, conducido por un hombre, quien había egresado del domicilio de los investigados.

Con orden de requisa emitida por la Justicia Federal, aprehendieron al conductor y secuestraron dos teléfonos celulares, cinco paquetes con marihuana, dinero en pesos, guaraníes, dólares y reales. Con el procedimiento concretado la Magistratura interviniente dispuso los allanamientos.

La requisa se concretó con la colaboración del personal del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF), Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), integrantes de las distintas dependencias de la Delegación Unidad Regional Delegación-Distrito Cinco y Departamento Informaciones Policiales.

Como resultado, se obtuvo la detención de la pareja investigada y el secuestro de envoltorios con marihuana, cigarrillos de fabricación casera, bolsas tipo ziploc con restos de la misma sustancia, dinero, cuatro teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial donde cada uno fue notificado de si situación procesal y terminaron alojados en celdas de las Unidades Penitenciarias Provincial N° 1 y 2, a disposición del Justicia Federal.

El procedimiento es el resultado de un trabajo coordinado entre la Institución Policial, Justicia Federal y la participación ciudadana.



