En la apertura de un nuevo módulo de Colonia, destacan la imponente infraestructura del Parque

En el marco de la apertura del cuarto módulo de la colonia de vacaciones que organiza el Gobierno de la provincia de Formosa, se puso en valor la imponente infraestructura del Parque Acuático “17 de Octubre”, un espacio de acceso libre y gratuito con capacidad para recibir a miles de formoseños y turistas. El domingo último, según registros oficiales, ingresaron al predio 20.600 personas.

En contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el subsecretario general del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Nicolás Vergara destacó la obra de infraestructura que llevó adelante el Gobierno provincial, y señaló que desde el organismo del que es parte, se trabaja en coordinar todas las actividades que se proponen a la sociedad formoseña.

Este martes, y durante toda la semana, participan niños y niñas de los barrios 6 de Enero, 20 de Julio, Nueva Formosa, 8 de Octubre y 8 de Octubre Bis.

El funcionario provincial trajo a colación que la semana pasada en Córdoba se inauguró un parque acuático, al que llaman el más grande del país. “Nuestro parque acuático no tiene nada que envidiar a esa gran obra de infraestructura privada en este caso” enfatizó, que tiene una entrada superior a los $80 mil pesos.

“Acá lo tenemos de acceso libre y gratuito” subrayó, destacando que el parque local ofrece además colonia de vacaciones, clases de natación y aquagym, sin costo alguno.

Interior

Vergara valoró además que el Gobierno provincial inauguró en forma reciente más de diez piletas en localidades del interior provincial, que son gestionadas por los municipios para mayor disfrute de los pobladores.

“ES como siempre dice el Gobernador, que cada formoseño pueda desarrollarse y pueda tener un espacio recreativo en el lugar en donde nació o en el lugar en donde decidió vivir” enfatizó

Dijo que si bien el Parque Acuático 17 de Octubre fue el primero, este tipo de infraestructuras se replicaron a lo largo de la provincia, como forma de facilitar la recreación de las familias.

Alta concurrencia y control del agua

Al referirse a la masiva concurrencia registrada el último domingo, Vergara consideró que la cifra de 20.600 personas “ratifica la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de impulsar este tipo de políticas públicas en favor del bienestar del pueblo”.

Finalmente, explicó que los días lunes y martes se realizan análisis del agua de las piletas, a cargo del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), con el fin de efectuar los ajustes necesarios. “Todos los resultados y exámenes indican que el agua es de excelente calidad”, aseguró.











