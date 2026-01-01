El Programa Soberanía Alimentaria Formoseña cerró un 2025 “muy positivo”

A partir de ahora, por dos semanas no habrá comercialización en los puntos fijos de la ciudad capital.

Desde el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) señalaron que el balance “es muy positivo” respecto del año 2025, sobre todo, por el número de ventas de productos alimenticios alcanzado como el resto del esquema de esta propuesta que, con el paso del tiempo, fue sumando una gran cantidad de emprendedores.

También, a fines de diciembre, se dio apertura a uno de los centros fijos ubicado en la avenida Arturo Frondizi 3465, en el barrio Mariano Moreno, “con el que se busca llegar a cada vez más vecinos capitalinos”, señaló Ivonne Arce, área de Comercialización, integrante del equipo del Programa.

Destacó además que el año pasado SAF, a través de la venta itinerante, recorrió todos los barrios de la capital, sumado a las jornadas de los centros fijos. “Así que contentos por lo que hemos logrado”, expresó, “y apostando en este 2026 a poder seguir recorriendo no solamente la capital, sino también el interior provincial”.

En diciembre el volumen de venta se acrecentó mucho “sobre todo de los productores paipperos”, hizo notar a continuación, al brindar otro de los datos destacados dentro del balance sumamente positivo del año pasado.

También, en ese punto, marcó el esfuerzo constante para sostener el precio de algunos productos, como fue el maple de huevo, “que durante todo diciembre se comercializó a 4000 pesos”.

De igual manera, los panificados de Pan de Casa, el gas envasado, más otros rubros que se encuentran en esta política pública, la cual sumó también la implementación de los beneficios del QR de la aplicación ONDA.

Con ella se ofrecía un reintegro del 40% sobre cada de las compras realizadas en el esquema de comercialización, que no solamente alcanzaba al consumidor final, sino también a las pymes.

Última jornada

Este sábado 3 fue la última edición del Programa en los cuatro centros fijos, después se tomará una pausa por dos semanas para posteriormente retomar las actividades.

Entre las novedades que se vienen, comentó Arce que se estarán sumando “nuevos emprendedores, con una gran cantidad de productos para llegar a cada vez más clientes”.

Por último, reiteró que se “duplicarán los esfuerzos “, para, “como siempre, para continuar por esta misma línea en este 2026, reforzando la propuesta con más producción local de calidad, “y el compromiso de sostener los precios”, concluyó.



