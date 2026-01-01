En enero comienza la vacunación en embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio

La vacuna que tiene una dosis única estará disponible, de manera gratuita, en los centros de salud, hospitales y vacunatorios de la provincia para quienes se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa se dio a conocer a la población que, a partir del 12 de enero de 2026, dará inicio la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante los primeros seis meses de vida.

Esta vacuna, gratuita y obligatoria, se encuentra incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y está destinada exclusivamente a las gestantes que estén entre las semanas 32 y 36 con la aplicación de una dosis única.

“Las embarazadas que se encuentren en ese periodo, no necesitan orden médica para vacunarse. Solo deben presentarse con su DNI y su carnet de vacunación”, indicó el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo.

Estará disponible desde la fecha mencionada en los centros de salud y hospitales de la provincia, tanto en la Capital como en el interior. Y en el vacunatorio de La Familia, ubicado en la calle Padre Patiño 1255, en el edificio del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, en la Capital.

Respecto a la finalidad que tiene esta campaña de vacunación, Arroyo destacó “es para prevenir todas las formas de enfermedad del tracto respiratorio inferior causadas por el VSR desde el nacimiento hasta los seis meses”.

Durante el primer semestre de vida el Virus Sincicial Respiratorio constituye la principal causa de bronquiolitis graves y neumonías en los lactantes. Además, está asociado a un mayor riesgo de sibilancia recurrente y asma.

“Es por eso que, desde salud, se implementa esta estrategia de inmunización, porque las madres, al aplicarse la vacuna, producen anticuerpos contra el Virus y luego los transmiten al bebé a través de la placenta”, explicó el licenciado.

Eso permite, asegurarle a las niñas y niños una mayor protección frente al virus y a las enfermedades que puede desencadenar, principalmente durante la época del año en que las infecciones respiratorias se presentan con mayor frecuencia, en el otoño y el invierno, previniendo a la vez las complicaciones, las internaciones y la morbimortalidad neonatal asociada al VSR.

Para finalizar, el funcionario solicitó a las embarazadas que desde el 12 de enero concurran a recibir esta vacuna que constituye “una herramienta clave para cuidar la salud de los bebés en la etapa en la que son más vulnerables”.

Asimismo, reiteró la importancia de que, a lo largo del embarazo, además de la vacuna contra el VSR “reciban todas las vacunas establecidas por el Calendario, como la antigripal y la triple bacteriana acelular, más los refuerzos contra el COVID-19, porque cada una tiene la finalidad de prevenir enfermedades diferentes y todas son fundamentales para proteger al binomio madre – hijo”.

Por lo tanto "cuando asistan a vacunarse contra el VSR, es también una muy buena oportunidad para chequear los carnets, consultar a los vacunadores y si falta alguna, se vacunen y completen los esquemas como corresponde".
















