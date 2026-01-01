Secuestraron marihuana apta para 558 dosis, cocaína para 269 dosis entre otros elementos vinculados a la actividad ilícita

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca detuvieron a una pareja y anularon un centro de distribución de estupefacientes, tras un allanamiento en el barrio Belgrano, de esa localidad.

La minuciosa investigación llevada adelante por los policías antinarcóticos, revelaron la presunta actividad ilícita desarrollada en la vivienda de una pareja, en concubinato.

Con los elementos probatorios reunidos, las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien dispuso allanar el inmueble.

La medida judicial fue concretada por personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Laguna Blanca, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Unidad Regional Cuatro y de la Comisaría local.

Como resultado de la requisa, incautaron tres envoltorios de marihuana, aptos para la obtención de 558 dosis; un paquete de cocaína, para 269 dosis, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de polietileno y la suma de $ 219.000 en efectivo.

Los detenidos fueron alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 4 y en la Comisaría local, a disposición de la Justicia.



