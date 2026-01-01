Se acentúan las acciones del SPAP en El Potrillo para garantizar la continuidad del servicio de agua potable

Luego de detectarse el ingreso de agua muy salada en la perforación de agua de El Potrillo, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) robustece los trabajos para sostener la continuidad del servicio de agua potable a todas las comunidades que dependen del Centro de Distribución de dicha localidad.

La información fue proporcionada por el administrador general del organismo, el ingeniero Julio Vargas Yegros, a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), quien explicó que el plan de contingencia establecido consiste en el envío de agua potable desde el Centro de Distribución de Devoto, distante a siete kilómetros, mediante la impulsión a través de un acueducto hasta la cisterna de El Potrillo.

Además, se dispuso el transporte de agua potable desde el Centro de Distribución de la comunidad de San Martín, que se encuentra a 15 kilómetros, hasta la cisterna de El Potrillo. Para ello, se dispone de cinco camiones cisternas con una capacidad de transporte por viaje de 130 mil litros.

Del mismo modo, tres camiones cisternas transportan agua a instituciones públicas y sectores más alejados del Centro de Distribución.

Y a ello se suma que, a partir de este jueves 8, se incorporará el transporte de agua desde una perforación activa ubicada en El Chorro, distante a 35 kilómetro de El Potrillo.

Asimismo, Vargas Yegros valoró que cuentan con la colaboración de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), organismo con el cual trabajan en la mejora del camino para permitir también el transporte de agua desde la Comunidad del 17 que se encuentra a 30 kilómetros de El Potrillo.

Es importante destacar que la situación especial afecta exclusivamente a la red de distribución del Potrillo.

En todas las demás localidades y comunidades de los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo oeste el servicio de distribución de agua potable se atiende con normalidad.

“Para superar la coyuntura que afecta a El Potrillo, el Gobierno de Formosa dispuso la construcción de una nueva perforación en el menor tiempo posible”, subrayó el titular del SPAP.



