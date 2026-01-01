La reforma laboral que pretende aprobar el Gobierno nacional “es muy nociva” para los trabajadores, advierten

El subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez, renovó sus cuestionamientos al proyecto de reforma laboral del Gobierno libertario, por cuanto “viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

“Lo que hay que decir aquí es que (con la iniciativa del Gobierno del presidente Javier Milei) se produce una violación al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece una protección para el trabajador”, advirtió, según declaraciones recabadas por AGENFOR.

Teniendo en cuenta que en poco más de dos semanas comenzarán en el Congreso las sesiones extraordinarias de febrero, remarcó que “hay un mandato para todos los ciudadanos argentinos, en especial para aquellos que legislan, ya que deben proteger al trabajo en todas sus formas”.

Si bien todavía no hizo el llamado formal, la prioridad de la Casa Rosada para este segundo período será la reforma laboral.

En ese contexto, desde Formosa, el subsecretario Valdez retomó la cuestión del artículo 14 bis de la CN, enfatizando que “este principio protectorio no fue producto de que un día se le ocurrió a alguien, sino que se trata de una serie de luchas que se dieron en las diferentes instituciones del derecho del trabajo y que a través del tiempo se fueron ganando”.

Dilucidó que “se pretende esta supuesta modernización, que no es así, sino que es un retraso, es retrógrado”, ya que “poner en condiciones de igualdad al trabajador y al empleador es una mentira”.

Explicó que “pretender que el trabajador y el empleador discutan, por ejemplo, vacaciones, indemnizaciones o la escala salarial, es imposible que pueda suceder y es allí donde el Estado debe estar” como regulador.

Alertó que “si se produce esta reforma laboral, va a haber una precarización del trabajo”, remarcando que “no es que por arte de magia esto va a cambiar y el empleo va a aumentar. Eso es una mentira también”.

“Lo que va a generar más trabajos es que la economía mejore, que la inflación realmente baje, no como sucede en este momento donde todo aumenta y el que lo sufre en sus bolsillos es el trabajador”, sentenció.



