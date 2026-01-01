De la Rosa: “Así como hoy le tocó a Venezuela, mañana le puede pasar a cualquier otro país de América Latina”

La diputada nacional del Frente de la Victoria (FdV)-Formosa Graciela de la Rosa repudió la operación militar comandada por el presidente norteamericano Donald Trump en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Lo que está claro es que Estados Unidos invadió un país soberano”, condenó.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, puso de relieve que “los bloques de Unión por la Patria (UP) de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación, sacaron un comunicado donde repudiamos este golpe que ha hecho Estados Unidos ante un país soberano como es Venezuela”.

En ese sentido, enfatizó que la discusión no pasa por “si Maduro sí o si Maduro no”, ya que eso “es una cuestión que cada uno, individual o colectivamente, lo puede resolver de acuerdo a sus creencias o sus puntos de vista”, sin embargo, “lo que está claro es que Estados Unidos invadió un país soberano y lo hizo contrariamente a todas las leyes internacionales, a los principios y los resguardos de la Carta de Naciones Unidas”, dilucidó.

Además, rechazó “las manifestaciones que ha tenido el presidente Trump, que es una cosa que no se puede creer. No puede ser dueño de un país”, advirtiendo que, desde esa perspectiva, “así como hoy le tocó a Venezuela, mañana le puede pasar a cualquier otro país de América Latina”

“¿Qué pensaríamos nosotros si un presidente, como el de Brasil, el de Paraguay o el de Chile, un día decidiera invadir la Argentina y llevarse al presidente o a la vicepresidenta?”, planteó, alertando que este accionar autócrata del mandatario norteamericano “está rompiendo las reglas del orden internacional”, bosquejándose un nuevo orden geopolítico.

En este escenario, hizo alusión a las advertencias que ya hiciera en numerosas oportunidades el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el sentido de cuestionar fuertemente la entrega de los recursos naturales del país a manos extranjeras, recalcando la importancia de tomar conciencia sobre la necesidad de proteger los diversos ecosistemas.

“Una cuestión importante de la geopolítica de Estados Unidos, ya lo dijo el Presidente, es que ellos quieren dominar todo lo que es América Latina, quieren tener acceso a los recursos naturales por la fuerza. Y, en el caso de la Argentina, como el presidente (Javier Milei) está de acuerdo con todo lo que hace los Estados Unidos, entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es dominar y tener acceso a los recursos naturales”, marcó De la Rosa.

“Tenemos que saber que estamos en la mira de un poder imperial”, alertó y señaló que “la diferencia con otras etapas de la historia es que ahora vienen con las grandes empresas privadas a dominar y explotar los recursos naturales de América Latina”.



