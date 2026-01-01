Denuncian acoso laboral por parte de la Intendencia de Las Lomitas

El Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SUTRAMUL) denunció que, tras la presentación de este nuevo gremio, desde la actual conducción del Municipio local “empezaron a tomar represalias con los integrantes de la comisión” y los miembros del mismo.

El secretario general Manuel Benítez explicó que “el otro gremio abandonó a los compañeros, entonces nos reunimos los trabajadores de la Municipalidad y decidimos formar un nuevo sindicato, donde está el 50% del personal municipal”.

Fue así que, luego de la creación de la nueva entidad sindical, desde la actual gestión del intendente Pablo Basualdo “empezaron a tomar represalias con los integrantes de la comisión del SUTRAMUL, cambiándolos de lugares de trabajo, quitándoles adicionales, excluyéndolos del reparto de indumentarias de trabajo e insumos a personal que trabaja, por ejemplo, en el área de Servicios Públicos”.

A modo de ejemplo, contó que “los empleados que van en el camión para retirar los residuos lo hacen sin guantes, sin protección alguna; de hecho, a un muchacho se le derramó un líquido encima”, advirtiendo por la grave situación que esto conlleva para los trabajadores.

Cuestionó que “es imposible hablar” con las autoridades comunales: “No te atienden, nunca están. Se presentó una nota pidiendo informes de la situación, pero no tenemos respuesta a nada”.

“Es como si fuera que el intendente de ahora no existe –repudió-. Es un intendente entre comillas, porque no fue elegido por el voto popular”.

Cabe recordar que el hijo de Atilio Basualdo asumió como jefe comunal luego de que su padre asumiera en la Cámara de Diputados de la Nación como legislador de La Libertad Avanza (LLA).

“Me tienen de un lado a otro”

Por su parte, Sonia Díaz, quien pertenecía al Departamento de Contaduría de la Municipalidad lomitense, comentó que “el día 23 de diciembre estaba en mi lugar de trabajo y, antes del horario de salida, mi jefa del sector me comunica que el siguiente día hábil, porque después de eso venían las fiestas, ya no me presentara más en esa oficina, sino en otra”.

“Eso ocurrió porque se hizo formal la presentación del nuevo gremio, donde soy secretaria de la Juventud –señaló-. Por esa razón, el intendente había ordenado de que se me sacara de mi lugar de trabajo, acusándome de que supuestamente iba a filtrar información”.

Enfatizó que “soy un personal de planta permanente y me tienen de un lado a otro”, reprobando además que “el Municipio está en muy mal estado. Las oficinas son un desastre, al igual que las condiciones en que trabajan nuestros compañeros”, finalizó.



