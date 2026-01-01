El Hospital de Comandante Fontana tuvo un significativo crecimiento durante el 2025





Con más de 58.000 prestaciones concretadas en ese periodo, gracias a la incorporación de más servicios de salud, recurso humano y equipamiento de última generación, que posibilitaron ampliar notablemente la capacidad de respuesta para los pacientes de la zona.

A lo largo del 2025, el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano dio continuidad al plan de fortalecimiento de los hospitales y centros de salud ubicados estratégicamente en distintos puntos de la provincia, en la Capital y en el interior, a fin de seguir atendiendo a las demandas de la población, mediante una salud pública cada vez más robustecida, gratuita y de calidad.

En ese marco, el Hospital de Comandante Fontana, situado en el distrito sanitario III, a unos 180 kilómetros de la capital de la provincia, experimentó un notable desarrollo durante el año 2025, con constantes y progresivas mejoras iniciadas en el 2024, consolidándose de esta manera como una institución fundamental para la atención sanitaria de los vecinos de esa localidad, como también de las comunidades aledañas.

“El mes de diciembre finalizó con una cifra superior a las 58.000 prestaciones realizadas por nuestro hospital a lo largo del 2025”, indicó su director, el doctor Aldo Argañaráz, quien destacó, además, que en comparación al periodo 2024 “tanto las atenciones como las prestaciones en general se duplicaron”.

Ese notable crecimiento fue atribuido a la incorporación de distintos servicios, de profesionales de salud en las diferentes áreas y de equipamiento de última tecnología puesto a disposición de los pacientes.

“Todo eso fue posible, gracias a la decisión del gobernador Gildo Insfrán y a las políticas sanitarias que se llevan adelante en la provincia. Y gracias también al permanente apoyo y acompañamiento del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, esencial en este proceso de mejora”, remarcó Argañaráz.

En esa línea, hizo notar que el efector sanitario pudo ampliar “sustancialmente” su capacidad de respuesta, sumando en el 2025, por ejemplo, atenciones médicas “más de 12.300 por consultorio y alrededor de 5.000 brindadas por el servicio de guardias”.

Precisó, en tanto, que se fortalecieron las especialidades como nutrición, donde se atendieron más de 900 consultas. “Este servicio fue habilitado en el 2024 y en el 2025 multiplicó ampliamente las atenciones a pacientes de todas las edades”, indicó.

Las cifras se acrecentaron también en otros consultorios, como obstetricia con más de 2200 atenciones; ecografía, donde se hicieron aproximadamente 2.000 estudios; y radiología con casi 4500 atenciones “el doble de las efectuadas en el 2024”, señaló el doctor.

Asimismo, en septiembre de 2025 el servicio de kinesiología recibió equipamiento de avanzada que permitió proporcionar múltiples terapias de rehabilitación y concretar más de 2.700 atenciones durante el año. Mientras que en el mismo periodo “el servicio de odontología incorporó un nuevo profesional, superando las 4.000 atenciones”.

La entrega de equipos de última tecnología benefició igualmente al servicio de guardias de emergencias y al servicio de laboratorio, “donde, el nuevo contador hematológico y el equipo de ionograma, entre otros, hicieron posible que actualmente el 80% de las determinaciones se hagan en nuestro hospital, evitando que los pacientes tengan que trasladarse a otros lugares o a la Capital para hacerse distintos tipos de análisis”.

Otro aspecto crucial en la optimización del funcionamiento de este efector sanitario fue la articulación con hospitales de mayor complejidad “garantizando así, en los casos necesarios, derivaciones oportunas y el seguimiento adecuado de los pacientes”.

Compromiso con la salud infantil

Más adelante, Argañaráz puntualizó como otro de los logros, la actividad del Programa Provincial de Libreta de Salud Escolar llevada a cabo por el equipo del hospital en el transcurso del 2025.

“Gracias a ese accionar, se pudo visitar al total de los establecimientos educativos de nivel primario y secundario que están en nuestra área programática para que las niñas y niños escolares puedan tener sus libretas de salud completas y actualizadas, reafirmando así el compromiso que mantiene el Gobierno de la provincia con el cuidado de la salud de las infancias”, sostuvo.

El funcionario manifestó su satisfacción por los avances conseguidos, subrayando “venimos trabajado intensamente para mejorar nuestra capacidad de atención y respuesta a la comunidad”.

Y resaltó que el evidente crecimiento “representa un paso significativo en la mejora de los servicios gratuitos que se ofrecen desde la salud pública provincial “no solo para los vecinos de Comandante Fontana, sino también para los habitantes de otras localidades y comunidades de la zona, siempre con el objetivo de brindar a todos una atención médica integral, cercana, gratuita y de calidad”.























