Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente se apunta a reforzar el acompañamiento a los pequeños productores

Tras las fiestas de fin de año, el Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de Formosa renovará desde enero su labor, y la primera acción de 2026 es seguir de cerca lo que sucede con el sistema hídrico provincial, a través de un monitoreo del Bañado La Estrella.

Así lo consignó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el ingeniero Nazareno García Labarthe, subsecretario de Producción Sustentable, quien informó que ese seguimiento es “a fin de estar con los productores de la zona, atentos a cualquier evento que pueda llegar a suceder”.

De este modo “estaremos acompañándolos y asistiéndolos con, por ejemplo, forrajes, en el aspecto sanitario o de traslado de sus pertenencias o sus animales”, indicó.

Después, a lo largo del año, el funcionario declaró que se continuará insistiendo en reforzar las actividades de los remates que se organizan para los pequeños productores paipperos, “con la intención de seguir sumando más plazas en el interior”.

“El año pasado se hicieron ocho remates”, precisó, mientras que en este 2026 se pretende superar ese número, “llegando a 10 o 12 remates”. Es decir que se aspira a aumentar esas actividades “rotando en las diferentes localidades”.

Incluso, ya se está planificando lo que será el primer remate, agregó García Labarthe, dado que se necesita “armar una logística de corrales, instalaciones e infraestructura”.

De la misma manera que trabajar con los productores en cuanto a la regularización de su documentación con respecto a la Administración Tributaria Provincial (ATP), con el objetivo de formalizarlos.

Por ese motivo, en esta acción coordinada participan otras instituciones, además del Ministerio de la Producción y Ambiente. Entre ellas, mencionó al Instituto PAIPPA, al CEDEVA y a la Dirección de Vialidad Provincial (DVP) para reforzar caminos. Al igual que a la Policía y otros organismos provinciales que brindan su apoyo.

Panorama crítico a nivel nacional

El subsecretario de Producción Sustentable, por otro lado, se refirió a la situación a nivel nacional y lamentó que, “sin dudas, es muy triste y crítico el panorama para la producción primaria y las economías regionales, ya que fue un año 2025 tremendo”.

Especialmente, entre los sectores más afectados, puntualizó que están “lo que es producción de verduras, hortalizas, algodón, arroz”, etcétera. Por consiguiente, advirtió que desde la gestión libertaria se está “haciendo un daño grande”. “Así también a la industria”, añadió.

Ante esto, expuso que desde la provincia de Formosa “se trata de contener ese golpe tan grande de la economía nacional, a partir de diferentes estrategias de organización, siendo una de ellas el remate”.

En ese sentido, indicó que mediante su organización lo que se trata de hacer es que “nuestros productores paipperos ofrezcan su hacienda al mismo precio que cualquier otro productor de otra parte del país”.

Es decir equipararlo “a nivel nacional, defendiéndose así el esfuerzo de su trabajo”, subrayó contundente.

Lluvias

Por último, consultado sobre las últimas lluvias registradas en diferentes puntos de la provincia, si bien “fueron importantes, no ocasionaron mayores inconvenientes, sino que, por el contrario, fueron beneficiosas”, en cuanto a ir “recuperando el estado de los perfiles de los campos”.

En ese aspecto, se mostró optimista al vaticinar “una buena expectativa para lo que será la siembra de segunda o tardía”. Esto, generalmente, se inicia en los próximos días de enero y febrero, por lo cual “estamos entusiasmados y creemos que va a ser buena la producción en esta campaña”, cerró.



