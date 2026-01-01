Por tareas de mantenimiento, Guaycolec cierra este fin de semana

Debido a caminos anegados, en este primer fin de semana del año, la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec se encontrará cerrada al público para llevar adelante tareas de mantenimiento del lugar.

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), una vez finalizadas estas acciones, se retomará la apertura a la ciudadanía en los mismos días y horarios.

Estos son: sábados, domingos y feriados, de 9 a 16 horas, durante todo el verano.



