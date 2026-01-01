“El Gobierno provincial respondió rápido para que mi comunidad esté tranquila”, destacó el cacique de Bartolomé de las Casas

En el marco de las políticas de asistencia a las comunidades aborígenes que lleva adelante el Gobierno de Formosa, el cacique de la comunidad Bartolomé de las Casas, Andrés Pereira, expresó su gratitud por el inicio de los trabajos de infraestructura vial en su jurisdicción.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el referente expresó: “Quiero agradecer a nuestro querido gobernador de la provincia Gildo Insfrán y al señor Javier Caffa, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, por el trabajo que se está realizando aquí en mi comunidad”.

Asimismo puso en valor que “el Gobierno provincial respondió lo más pronto posible para que mi gente esté tranquila”, destacando también la gestión del intendente de Fontana, Juan Carlos Jacquemín.

“Fuimos a presentar la solicitud a la Municipalidad y ahora se está ejecutando el trabajo. Que Dios los bendiga”, concluyó el líder comunitario.



