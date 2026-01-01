Bajo un sol radiante, el Parque Acuático “17 de Octubre” fue el epicentro del encuentro familiar

Con una jornada marcada por las altas temperaturas, las familias formoseñas y turistas de diversas provincias coparon este sábado 17, las instalaciones del Parque Acuático “17 de Octubre” ubicado en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital.

La transmisión especial de Canal 3 Formosa reflejó el clima de fiesta y AGENFOR recabó testimonios de los asistentes, que desde horas tempranas ingresaron con sus silletas, conservadoras y mucho hielo, buscando disfrutar de este complejo imponente por su infraestructura y gratuidad.

En medio de este marco de calor intenso, las clases de aquagym se llevaron gran parte del protagonismo, fue así que el profesor Gustavo Barboza destacó que “fue espectacular tener este marco de familias formoseñas y gente de otros lugares de Argentina que vinieron a disfrutar de nuestro querido parque”.

Subrayó que “esta es una posibilidad hermosa que nos da nuestro Gobierno provincial”.

Barboza, acompañado por otros profesores, pusieron a bailar a la multitud en la pileta, celebrando casi una década de esta propuesta: “Arrancamos en 2017 y la familia lo sigue disfrutando de forma libre y gratuita”, destacó.

Diversión garantizada y servicios para todos

Asimismo, hubo gran demanda en sectores claves del parque como el “Kamikaze”, los toboganes y el barco recreativo. Sin embargo, la pileta de olas volvió a ser la estrella de la tarde, donde niños y jóvenes esperaban con ansias el movimiento del agua para refrescarse.

Además del aspecto recreativo, la tarde contó con el brillo de artistas locales, como la presentación de Sheyla, quien al ritmo de la cumbia hizo vibrar el escenario principal. También se destacó la presencia del DJ “Tiwy” y de emprendedores, como Tamara Escobar, quien realizó trenzas para las visitantes, sumando servicios a una jornada que lo tuvo todo.

De esta manera, la jornada de este sábado volvió a ratificar que el Parque Acuático “17 de Octubre”, es mucho más que un centro de recreación; es un espacio de justicia social.

Y así, en un contexto nacional adverso, el Estado provincial garantiza que cada formoseño tenga acceso a instalaciones seguras, modernas y con propuestas artísticas y deportivas de primer nivel, fortaleciendo el vínculo comunitario y el derecho al disfrute.







