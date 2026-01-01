Avanza la pavimentación y desagües en la calle Martín Rodríguez

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, se refirió a la pavimentación de la calle Martín Rodríguez y dijo que los trabajos continúan a buen ritmo, mejorando la transitabilidad, reforzando la seguridad vial y brindando mayor comodidad a vecinos y vecinas de la zona.

En ese marco, en la mañana de este viernes 30, realizó un recorrido por “esta obra tan importante” que consiste no sólo en la repavimentación de la calle sino también en la ejecución de desagües pluviales troncales de ese sector del barrio que “va a dar una solución definitiva a una problemática de muchos años”.

“El desagüe pluvial va a permitir drenar ya todo este sector del barrio; y no solo el desagüe pluvial, sino también todas las conexiones cloacales de predios que no estaban conectados a la red, también en esta obra se incluyen”, indicó el funcionario.

La intervención total, sostuvo, es de ocho cuadras, desde la avenida Frondizi hasta la Gutnisky que se va realizando por etapas de doscientos metros pero, aclaró, antes de avanzar con la pavimentación se hace lo propio con el desagüe pluvial, los conductos, sumideros, cámaras y el conducto principal que va debajo de la calle y permite conectar a la red troncal que, luego, termina en la estación de bombeo San Juan Bautista.

Asimismo, Caffa aseguró que, como todas las obras que se ejecutan actualmente en la provincia, estas mejoras se afrontan enteramente con recursos del Tesoro Provincial.

Además, señaló, el avance de la misma ya supera el 60% y, en este momento, se ocupa de dos frentes de ejecución: por un lado en la calle Salta y Fotheringham y, por el otro, entre la Don Bosco e Irigoyen “donde ya se terminó con la parte del desagüe pluvial (2:39) y hoy estamos presenciando la ejecución de la capa de suelo cemento”.

“Arriba del suelo cemento de 25 centímetros va otra capa de RDC de 25 centímetros y después finalmente el hormigón que también va a tener un espesor de 25 centímetros y es la calzada por la cual van a circular todo el tránsito, tanto vehículos livianos como la carga pesada”, precisó.

En ese sentido, el titular de la DPV valoró que “en Formosa tenemos un Estado presente que permanentemente está ejecutando obras para la gente” porque “el destino final son ellos” ya que se realiza “en base a necesidades concretas, a un relevo a mente y una planificación”.

“Y así como estamos viendo esta obra acá en Ciudad Capital, hay obras diseminadas por toda la provincia, algunas que ya se han finalizado, otras que están en ejecución y hay proyectos de futuras obras también”, garantizó.



