El Colorado vivió un domingo récord de turistas

El domingo 25, el equipo de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, junto al intendente de El Colorado, Mario Brignole, y su equipo de gestión, recorrió el Parque Acuático, ubicado en el Camping Municipal, en una jornada marcada por una convocatoria récord de visitantes provenientes de distintas provincias y de países vecinos.

Durante la jornada se desarrollaron juegos, actividades recreativas con premios y se presentaron diversas propuestas para difundir los destinos y atractivos turísticos de la provincia, fortaleciendo el vínculo con los visitantes.

Conocida como La Perla del Sur, El Colorado vivió un domingo diferente, con un camping colmado y un cierre festivo con espectáculo en vivo, que contó con la participación de artistas locales y nacionales, en un evento de acceso libre y gratuito.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo conjunto que se continúa desarrollando entre el Municipio de El Colorado y el Ministerio de Turismo, con el objetivo de seguir impulsando el turismo, la recreación y el desarrollo local.

El Camping Municipal cuenta con parrillas, sanitarios, zona de acampe y senderos.

El Parque Acuático posee ingreso diferenciado: locales $3.000 y turistas $6.000, con horarios de martes a viernes de 15 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 20 horas.



