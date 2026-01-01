El Colorado: en sesión extraordinaria el Concejo Deliberante aprobó la prórroga de la emergencia económica

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, comentó que por solicitud del Ejecutivo Municipal se celebró la primera sesión extraordinaria del año, oportunidad donde se avanzó en la aprobación de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica - financiera, salarial y de servicios.

Explicó que la normativa “ampara las cuentas públicas del Ejecutivo ante diversos casos”. “Además asegura la administración ordenada de los recursos”; y la “eficiencia a la hora de prestar los servicios de alumbrado, barrido, limpieza, pagos salariales en tiempo y forma, etc.”.

“De esta manera queda amparado y resguardado el Ejecutivo Municipal”, resaltó Brignole valorando la eficacia del equipo económico que acompaña a la actual gestión municipal.

Vale mencionar que el intendente de la Perla del Sur, CP Mario Brignole, estuvo presente durante el desarrollo de la sesión.







