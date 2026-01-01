Detuvieron a un hombre con causas pendientes ante la justicia

Fue durante recorridas preventivas

Integrantes de la brigada de investigación de la Unidad Regional Uno, Delegación Distrito Cinco, aprehendieron a un hombre de 30 años involucrado en dos causas judiciales.

En la madrugada del miércoles último, los policías realizaban tareas investigativas frente a la cancha del barrio 6 de Enero, de esta ciudad.

Durante ese trabajo, detuvieron al sujeto por estar involucrado en dos causas judiciales: “Robo en contexto de violencia intrafamiliar” y “Hurto en contexto de violencia intrafamiliar”, ambas con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



