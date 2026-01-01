El Colorado: Detienen a un sujeto y recuperan elementos sustraídos

• La comunidad colabora de forma constante con la Institución policial

Integrantes de la Comisaria Sargento ® Pedro Barraza, detuvieron a un hombre y recuperaron elementos sustraídos de una vivienda, de la localidad de El Colorado.

El procedimiento se registró en la tarde del miércoles, cuando vecinos del barrio Mitre alertaron a través de un llamado a la línea de emergencias 911, que desconocidos habrían ingresado a una vivienda y también probaron los picaportes de las casas aledañas.

De inmediato, la patrulla policial fue hasta el sitio y en un eficaz despliegue, lograron aprehender a uno de ellos y el recuperaron los elementos sustraídos.

En el lugar, con la participación del personal de la Delegación de Policía Científica, labraron las actuaciones procesales y todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

El detenido fue notificado de su situación legal y quedó alojado a disposición de la Justicia en turno. También, el damnificado, reconoció los bienes recuperados.

Por otra parte, los otros involucrados que huyeron del lugar antes del arribo policial, ya se encuentran identificados y continúa el trabajo para efectivizar su aprehensión.

Se destaca la participación ciudadana, quienes de forma constante colaboran con la fuerza policial para lograr el eficaz procedimiento.



