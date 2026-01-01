Recuerdan que desde el 1° de enero hubo un cambio en el esquema de la vacuna Triple Viral

Los niños que nacieron desde el 1° de julio de 2024 deben recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses de edad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) se recordó a la población que, desde el inicio del 2026, hubo un cambio importante en relación al esquema de la vacuna Triple Viral que protege contra el sarampión, rubéola y paperas, enfermedades que requieren de la vacunación para mantenerse controladas.

La modificación está vigente desde el 1º de enero y establece que se adelanta la segunda dosis de la vacuna Triple Viral para los niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024.

“Desde esa fecha, a este grupo de niños se le debe aplicar la segunda dosis entre los 15 y 18 meses de vida”, reiteró el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, el licenciado Julio Arroyo.

“Con esto, se apunta reducir el período en que los niños quedan expuestos frente a esas tres enfermedades, mediante la protección que brinda la vacuna”, detalló el profesional y agregó: “Asimismo, se busca reducir el riesgo de brotes, asegurando una cobertura de vacunación más oportuna”.

Cabe recordar que el cambio en dicha estrategia de vacunación se fundamenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades a la Argentina y en la necesidad de reducir el número de personas que son más susceptibles a enfermarse, a sufrir complicaciones y cuadros graves, e incluso a fallecer a causa de estas enfermedades como es el caso de los niños.

Al respecto, Arroyo mencionó que, “en los últimos años, por ejemplo, el sarampión ha resurgido a nivel mundial y Argentina no fue ajeno a eso ya que también fueron confirmados varios casos”, haciendo fuerte hincapié en remarcar que esta situación “se da en un contexto mundial en donde las coberturas de vacunación cayeron notablemente”.

Si bien eso “no sucede en Formosa, porque donde las coberturas son muy buenas gracias al compromiso que mantiene el Gobierno de la provincia de Formosa con el cuidado de la salud de la población, ese escenario de baja inmunización, favorece la circulación y la transmisión, no solo del sarampión sino de muchas otras enfermedades prevenibles por vacunas”, explicó.

Vacuna segura, gratuita, efectiva y obligatoria

También, remarcó que al igual que todas las vacunas que están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación en la Argentina, la Triple Viral “es segura, gratuita, muy efectiva y obligatoria” y apuntó que “para que se pueda alcanzar su máxima efectividad y lograr una protección completa se requiere que el esquema esté completo”.

Esquema para los nacidos hasta el 30 de junio de 2024

Seguidamente, Arroyo explicó que, “en el caso de las niñas y los niños que nacieron hasta el 30 de junio de 2024, deben continuar con el esquema anterior, es decir que la segunda dosis debe aplicarse a los cinco años, edad habitual del ingreso escolar”.

Para cerrar, aseveró que las madres y padres tienen un rol primordial en el control de los carnets de vacunación de sus hijos: “Es importante que periódicamente la familia revise el carnet y si al niño le falta alguna vacuna, lo acerque hasta el centro de salud o al hospital que le quede más a mano para que se apliquen las dosis y puedan tener todos los esquemas completos y al día”.

“Si tienen alguna duda, pueden acercarse al centro de salud o al hospital más cercano a consultar con los vacunadores, tanto en la Capital, como en el interior de la provincia –resaltó-. Los servicios de vacunación están al servicio de la comunidad, como también el vacunatorio de La Familia, ubicado en el predio del Hospital Central de Emergencias, sobre la calle Padre Patiño 1255”.



