Afirmaron que la recolección de residuos biopatogénicos en el Hospital de Las Lomitas se desarrolla con regularidad

A su vez, los servicios de alimentación para los agentes de este nosocomio y de todos los que funcionan en la Provincia de Formosa, se brindan ininterrumpidamente, “extendiéndose inclusive a familiares de las personas hospitalizadas”-

Ante las denuncias públicas concretadas por diversos medios por parte del Secretario de Salud y Seguridad Laboral de ATE, Diego Paredes, relacionadas a supuestas graves irregularidades en el Hospital de Las Lomitas, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, convocó inmediatamente a los Responsables de la Empresa Recolectora del Norte S.R.L. para que brinden una pormenorizada y documentada explicación en cuanto a la recolección de los residuos biopatogénicos en dicho nosocomio. De esta manera y munido de un Poder General, se hizo presente el Dr. Héctor Donato Di Biase en su carácter de Apoderado, junto a Teodoro Centurión, quienes pusieron en conocimiento que se encuentran cumpliendo de manera normal con la recolección de los residuos biopatogénicos generados en el Hospital de Las Lomitas, aclarando que dicha actividad se realiza una vez por semana, los días jueves y toda vez que, el 1 de enero del 2026 fue feriado nacional, se adelantó la fecha de recolección al día lunes 29 de diciembre del año 2025, luego las siguientes recolecciones se practicaron el lunes 5 de enero del corriente año, retomándose las actividades los días jueves como se encuentra pactado. Esta es la razón por la que existió, un lapso mayor a siete (7) días entre la recolección del día lunes 5 de enero y la del día jueves 15 de enero del corriente año, aclarándose que en atención a los volúmenes de residuos que genera el Hospital de Las Lomitas, sumado a las medidas de seguridad implementadas, la salubridad pública del lugar no se encontró en ningún momento comprometida. El Apoderado de la Firma, aclaró que, el Manifiesto correspondiente a la recolección del día 15 de enero, no es acompañado en este acto, toda vez que el móvil destinado se encuentra en pleno proceso de recolección y una vez que arribe a la Ciudad de Formosa, se acompañará el Instrumento pertinente, dejándose copias de los -Manifiestos de Recolección- de los meses de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, en un total de cinco (5) documentos. Por otra parte, el Ombudsman Provincial, en comunicación con la Dra. Laura Filippini, Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), pudieron determinar las falsedades de las declaraciones del ciudadano Diego Paredes acerca de afirmaciones, en las cuales el citado afirmaba que se había suspendido el servicio de alimentación para los trabajadores del Hospital de Las Lomitas, punto este absolutamente inadmisible, “agregándose que el mismo, no solamente se brinda con normalidad a todo el personal de guardia, sino que también, se hace extensivo a familiares de personas hospitalizadas, especialmente integrantes de las Comunidades Originarias de la zona que acompañan a los mismos y que a través del Director de dicho Hospital, Dr. Javier Tracta, se imparten las instrucciones para su atención y contención mientras se encuentren en el lugar”. Gialluca señaló que, invitamos al Secretario de Salud de ATE a que plantee formalmente las denuncias acompañadas de las pruebas necesarias, para darles el trámite adecuado y así evitar confundir a los usuarios del sistema de salud provincial, en un contexto donde el Gobierno Nacional ha descentralizado servicios esenciales, haciendo responsable a los Gobiernos Provinciales. A esto se le suman los Recortes y Reducción de Transferencias: Durante 2025 y el inicio de 2026, se ha registrado una reducción significativa de hasta el 61% en las transferencias nacionales destinadas a los sistemas de salud provinciales. Esto obliga a las provincias a financiar la mayor parte del sistema con recursos propios, habiendo extendido el Gobierno Nacional la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 (Decreto 942/2025). A su vez, el Presupuesto 2026 proyecta un aumento del 17% en las partidas de salud, aunque analistas adviertieron que el crédito presupuestado para el Ministerio de Salud de la Nación sigue por debajo de los niveles de 2023 en términos reales. En resumen, la postura oficial de la administración Milei es que la gestión y el sostenimiento de los centros médicos deben recaer en los gobernadores, limitando el rol de la Nación a funciones de supervisión y manejo de contingencias críticas bajo la emergencia extendida. Sin embargo, no podemos soslayar que la misma Administración Nacional aumentó el gasto en inteligencia, pero recortó los fondos destinados a salud, educación, obra pública, desarrollo social y transporte, lo que pone en riesgo la ejecución de programas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El informe de CEPA alerta sobre que en el área sanitaria hay “programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-71%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-1%).



